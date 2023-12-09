Наконец то - русским и белорусским спортсменам, МОК разрешил участвовать в Олимпиаде-24 в Париже, правда со многим ограничениями: - только в личных, без государственной символики и в нейтральном статусе. Похоже: - лёд, тронулся, господа присяжные заседатели. Спортивный мир не может существовать без сильнейших спортсменов, не зависимо- русские это или афроамериканцы или азиаты- смысл спорта - где в физическом противостоянии выявляется СИЛЬНЕЙШИЙ - теряет всякий смысл; - если без этого- то все победители - ЭРЗАЦ-чемпионы и внутренне они это чувствуют.
ACROS: государственной символики и в нейтральном статусе. Похоже: - лёд, тронулся, господа присяжные заседатели. Спортивный мир не может существовать без сильнейших спортсменов, не зависимо- русские это или
Не согласен Лед не тронулся. Им нельзя открыто поддерживать истребление другой нации, ведь без символики же и нейтральный. Вот если бы они поддерживали войну открыто, тогда бы и тронулся, этот лед.
ACROS: Наконец то - русским и белорусским спортсменам, МОК разрешил участвовать в Олимпиаде-24 в Париже, правда со многим ограничениями: - только в личных, без государственной символики и в нейтральном статусе.
и чему радуетесь?
публичное унижение российской власти мы вам позволим участвовать но только тем кто не связан с властью и готов признать СВО-агрессией я вообще не понимаю как при пропаганде того что запад открыто воюет с россией участие российских спортсменов под нейтральным флагом трактуется как маленькая победа россии?))
в спортсмена как в скаковую лошадь вбухано миллионы его учили лучшие тренера ему давали тренироваться на дорогих стадионах и тренажерах все за счет бюджета чтобы этот спортсмен мог красиво представить страну в мире и сейчас эти спортсмены без флага без родины, отказавшись от страны пойдут выступать за себя с аргументом "ну че мы зря тренировались что-ли?" весь мир смотрит на это как на открытое унижение россии че вы за страна такая если вашим спортсменам пофиг на вашу позицию и они бегут вприпрыжку выступать за сверкающую побрекушку)) а военные у вас такие же получается? им медальку покажи они тоже прибегут?))
А эти, спортики,кто открыто поддерживает педофилов и убийц детей, они вообще никак не нужны, хоть сильные они физически, хоть нет. Убийц и педофилов спортиков не хочу видеть и тут в Казахстане. Они никоим образом не повлияют на спорт и не должны там участвовать.
По мне: - пусть русские и украинцы поубивают друг друга если они так этого хотят - значит так им это НУЖНО. Количество смертей и с той и с этой стороны - никоим образом не влияет на спорт, тут вы правы. Вояки - это одно; спортсмены - это другое. Одно другому НЕ МЕШАЕТ. Я не ханжа - реальность такова. Значит - такова судьба двух этих народов.
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