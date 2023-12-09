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≡ Флуд и оффтопик (часть 7)
 
 
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s
§ soldat pv
(Только чтение)
Регистрация:
11.01.23
Сообщений:
624
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 09.12.23 - 18:56
#14131
Комментарий удален модератором.
Профайл
s
§ soldat pv
(Только чтение)
Регистрация:
11.01.23
Сообщений:
624
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 09.12.23 - 19:03
#14132
Комментарий удален модератором.
Профайл
s
§ soldat pv
(Только чтение)
Регистрация:
11.01.23
Сообщений:
624
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 09.12.23 - 19:04
#14133
Комментарий удален модератором.
Профайл
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
5324
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 09.12.23 - 20:00
#14134
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О, спорт - ты мир!!!

Наконец то - русским и белорусским спортсменам, МОК разрешил участвовать в Олимпиаде-24 в Париже, правда со многим ограничениями: - только в личных, без государственной символики и в нейтральном статусе.
Похоже: - лёд, тронулся, господа присяжные заседатели.
Спортивный мир не может существовать без сильнейших спортсменов, не зависимо- русские это или афроамериканцы или азиаты- смысл спорта - где в физическом противостоянии выявляется СИЛЬНЕЙШИЙ - теряет всякий смысл; - если без этого- то все победители - ЭРЗАЦ-чемпионы и внутренне они это чувствуют.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
34208
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 09.12.23 - 20:08
#14135
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Цитата:
ACROS:
государственной символики и в нейтральном статусе. Похоже: - лёд, тронулся, господа присяжные заседатели. Спортивный мир не может существовать без сильнейших спортсменов, не зависимо- русские это или

Не согласен
Лед не тронулся.
Им нельзя открыто поддерживать истребление другой нации, ведь без символики же и нейтральный.
Вот если бы они поддерживали войну открыто, тогда бы и тронулся, этот лед.
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
14494
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 09.12.23 - 20:11
#14136
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Цитата:
ACROS:
Наконец то - русским и белорусским спортсменам, МОК разрешил участвовать в Олимпиаде-24 в Париже, правда со многим ограничениями: - только в личных, без государственной символики и в нейтральном статусе.

и чему радуетесь?

публичное унижение российской власти
мы вам позволим участвовать но только тем кто не связан с властью и готов признать СВО-агрессией
я вообще не понимаю как при пропаганде того что запад открыто воюет с россией участие российских спортсменов под нейтральным флагом трактуется как маленькая победа россии?))

в спортсмена как в скаковую лошадь вбухано миллионы
его учили лучшие тренера
ему давали тренироваться на дорогих стадионах и тренажерах
все за счет бюджета чтобы этот спортсмен мог красиво представить страну в мире
и сейчас эти спортсмены без флага без родины, отказавшись от страны пойдут выступать за себя с аргументом "ну че мы зря тренировались что-ли?"
весь мир смотрит на это как на открытое унижение россии
че вы за страна такая если вашим спортсменам пофиг на вашу позицию и они бегут вприпрыжку выступать за сверкающую побрекушку)) а военные у вас такие же получается? им медальку покажи они тоже прибегут?))
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
34208
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 09.12.23 - 20:19
#14137
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А эти, спортики,кто открыто поддерживает педофилов и убийц детей, они вообще никак не нужны, хоть сильные они физически, хоть нет.
Убийц и педофилов спортиков не хочу видеть и тут в Казахстане.
Они никоим образом не повлияют на спорт и не должны там участвовать.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
5324
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 09.12.23 - 20:53
#14138
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Цитата:
111:
Они никоим образом не повлияют на спорт


По мне: - пусть русские и украинцы поубивают друг друга если они так этого хотят - значит так им это НУЖНО.
Количество смертей и с той и с этой стороны - никоим образом не влияет на спорт, тут вы правы.
Вояки - это одно; спортсмены - это другое. Одно другому НЕ МЕШАЕТ.
Я не ханжа - реальность такова. Значит - такова судьба двух этих народов.
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
3271
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 09.12.23 - 22:06
#14139
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Цитата:
ACROS:
МОК разрешил участвовать в Олимпиаде-24 в Париже, правда со многим ограничениями: - только в личных, без государственной символики и в нейтральном статусе.


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таноми52
* таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
3707
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 09.12.23 - 23:11
#14140
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Цитата:
abaika95:
весь мир смотрит на это как


Молодец!
Постоянно от имени ВСЕГО мира в отношении России говоришь
Уверен, что действительно Весь?
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