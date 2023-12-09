Re: Полная вина работодателя: правительственная комиссия...

Отправлено: - 21:37

.....незнаю кому требовалось столько смертей чтоб начать расследование?Народ видит как власть закрывает глаза на все эти Митталовские безобразия почему у него на европейских стальлитейных заводах нету нарушений и многочисленных жертв? Это потому что он соблюдает все технологии и тех.безопасности если он не будет соблюдать его выпнут с еврорынка ....а что у нас? мы как были нелюди для них так и остались не ценят они наши жизни....бабы наражают.