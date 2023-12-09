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≡ Полная вина работодателя: правительственная комиссия завершила расследование причин пожара на шахте имени Костенко
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48153
Полная вина работодателя: правительственная комиссия завершила расследование причин пожара на шахте имени Костенко
Отправлено: 09.12.23 - 20:37
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Комиссия также выявила нарушения требований промышленной безопасности. В частности, отмечены неудовлетворительная организация работ и отсутствие необходимого производственного контроля за опасными производственными факторами.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
34208
Re: Полная вина работодателя: правительственная комиссия...
Отправлено: 09.12.23 - 20:37
#1
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Полная вина работодателя...
Как то по крысятничатничаски, или как там.
А кто вообще разрешения давал, контролировал, проверял, не государство ли?
Кто в конце концов крышевал от всяких проверок этот бизнес, не государи?
Бизнес уже как следствие, а причина в том, что государство только наживалось на этом, скупая виллы и дома на Западе в личных целях и закрывало глаза на все.
Кто знает, сколько государи скупили вилл, яхт и самолетов за крышевание бизнеса?
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
34208
Re: Полная вина работодателя: правительственная комиссия...
Отправлено: 09.12.23 - 20:38
#2
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А теперь:

Цитата:
Полная вина работодателя: правительственная комиссия завершила расследование причин пожара на шахте имени Костенко

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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
5324
Re: Полная вина работодателя: правительственная комиссия...
Отправлено: 09.12.23 - 21:04
#3
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Цитата://привлекли руководящий и инженерно-технический состав шахты в количестве семи человек, подозреваемых в необеспечении мер безопасности//

Там есть, в числе, этих руководящих и инженерно-технических работников, фамилии на индийский языке, или все Мыркымбаевы и Пупкины ??
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р
§ родом из Шанхая2022
(Пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
703
Re: Полная вина работодателя: правительственная комиссия...
Отправлено: 09.12.23 - 21:37
#4
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.....незнаю кому требовалось столько смертей чтоб начать расследование?Народ видит как власть закрывает глаза на все эти Митталовские безобразия почему у него на европейских стальлитейных заводах нету нарушений и многочисленных жертв? Это потому что он соблюдает все технологии и тех.безопасности если он не будет соблюдать его выпнут с еврорынка ....а что у нас? мы как были нелюди для них так и остались не ценят они наши жизни....бабы наражают.
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