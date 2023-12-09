Re: Полная вина работодателя: правительственная комиссия...

Отправлено: - 20:37

Полная вина работодателя...

Как то по крысятничатничаски, или как там.

А кто вообще разрешения давал, контролировал, проверял, не государство ли?

Кто в конце концов крышевал от всяких проверок этот бизнес, не государи?

Бизнес уже как следствие, а причина в том, что государство только наживалось на этом, скупая виллы и дома на Западе в личных целях и закрывало глаза на все.

Кто знает, сколько государи скупили вилл, яхт и самолетов за крышевание бизнеса?