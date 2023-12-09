Отправлено: - 18:58

рихард:

А власти просто отстраняются ото всего,

сайлау курманов:

неужели это правда?

111:

тысяча или две, пользуются нашей мусоркой, а по документам пользуется пять человек,

Цитата:Это кажеться , называется "шоковая терапия", автор Е.Т.Гайдар, - российский премьер 90-х.Цитата:Даже если это так, навряд ли у него что то получиться с этими сыновьями - мы ( народ Казахстана) что - совсем быдло, скот и с нами можно делать ВСЁ что они захотят ?Я думаю - они потихоньку будут жить на те деньги, что бывший заработал своим тяжким и напосильным тридцатилетним трудом раба на галерах.Цитата:Вы об этом безобразии написали в "Тазалык" ?? Это же их потерянные деньги ??