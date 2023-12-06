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"Закон подписан": что будет с "неофициальной" петицией против насилия, ответили в Минюсте
"Закон подписан": что будет с "неофициальной" петицией против насилия, ответили в Минюсте
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 48152
"Закон подписан": что будет с "неофициальной" петицией против насилия, ответили в Минюсте
Отправлено: 06.12.23 - 16:01
В Казахстане разрабатывают платформу для интернет-петиций. Министра юстиции Азамата Ескараева спросили, что будет с петицией против бытового насилия, которую создали на другом сайте и которая уже набрала более 150 тысяч голосов.
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Re: "Закон подписан": что будет с...
Отправлено: 06.12.23 - 16:01
полное ощущение что вся эта байда (муссирование вопроса о быт. насилии) кем-то целенаправленно ведется
это не такой вопрос чтобы ему посвящать такое количество внимания
есть куча других нерешенных проблем
но нет
людей в стране оказывается волнует не повышение цен, не экономический кризис который медленной сапой накрывает страну с 2021 года, не отток проф. кадров в частники или вообще их переезд, не конские цены на жилье, не подростковая солевая наркомания, не деградация села, не усиление межнац напряженности
а волнует всех нас оказывается бытовое насилие потому что где то в астане пьяный мажор прибил свою пьяную жену
издевательство над животными потому что какая-то французская актриса волнуется за наших собак
и перевод времени потому что подростковый суицид и наркомания связаны именно с темными утрами
дуристика
это не такой вопрос чтобы ему посвящать такое количество внимания
есть куча других нерешенных проблем
но нет
людей в стране оказывается волнует не повышение цен, не экономический кризис который медленной сапой накрывает страну с 2021 года, не отток проф. кадров в частники или вообще их переезд, не конские цены на жилье, не подростковая солевая наркомания, не деградация села, не усиление межнац напряженности
а волнует всех нас оказывается бытовое насилие потому что где то в астане пьяный мажор прибил свою пьяную жену
издевательство над животными потому что какая-то французская актриса волнуется за наших собак
и перевод времени потому что подростковый суицид и наркомания связаны именно с темными утрами
дуристика
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 25.05.21
- Сообщений:
- 495
Re: "Закон подписан": что будет с...
Отправлено: 06.12.23 - 17:36
Цыганские фокусы, пока все смотрят и обсуждают домашнее насилие, пенсионный фонд и фонд национального благосостояния идут в расход.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 09.02.12
- Сообщений:
- 13727
Re: "Закон подписан": что будет с...
Отправлено: 07.12.23 - 08:56
Я, уже в соседней ветки написал что такое бытовое насилие. Повторю ,бытовое насиле это когда тебя обманывают за спиной. А не когда ты фингал поставил жене. Печальной морального насилие не чего нету. Физическая травма это просто пустой звук .
"Закон подписан": что будет с "неофициальной" петицией против насилия, ответили в Минюсте
Отправлено: 09.12.23 - 12:41
Цитата:
Повестку начинает диктовать будущий заморский хозяин, привыкайте.
abaika95:
дуристика
дуристика
Повестку начинает диктовать будущий заморский хозяин, привыкайте.
"Закон подписан": что будет с "неофициальной" петицией против насилия, ответили в Минюсте
Отправлено: 09.12.23 - 12:49
Цитата:
А не вы ли говорили: скатертью дорожка?))
abaika95:
не отток проф. кадров в частники или вообще их переезд
не отток проф. кадров в частники или вообще их переезд
А не вы ли говорили: скатертью дорожка?))
"Закон подписан": что будет с "неофициальной" петицией против насилия, ответили в Минюсте
Отправлено: 09.12.23 - 12:52
Цитата:
А куда делись мир дружба жвачка?
Цитата:
abaika95:
не усиление межнац напряженности
не усиление межнац напряженности
А куда делись мир дружба жвачка?
Цитата:
abaika95: ты не интернет мониторь а выйди с людьми пообщайся в интернете тебе фокус внимания сбивают упорно насаждая определённую мысль что у нас тут нацисты якобы все как якобы все украинцы нацисты(понятно кто эту мысль тут продвигает?) а на улицу выдйешь-мир,дружба,жвачка сплошная
"Закон подписан": что будет с "неофициальной" петицией против насилия, ответили в Минюсте
Отправлено: 09.12.23 - 20:02
Цитата:
как вы привыкли? ну нет, для нас это пока диковинно
и у вас вроде между канадой и сша моря нет
но вы хозяина из вашингтонского обкома который вам повесточку насаживает тоже заморским называете?Цитата:
5 колонне и вредителям скатертью дорожка
а профессионалов кто с госслужбы, правохр. органов,иннженерного или преподавательского состава уходит в частный бизнес потому-что там заработок больше-жаль
Цитата:
на месте
только ментальные хозяева ваши с которыми у нас на границе моря нет усиленно пытаются ее разрушить тут и напрячь
maxsaf:
Повестку начинает диктовать будущий заморский хозяин, привыкайте
Повестку начинает диктовать будущий заморский хозяин, привыкайте
как вы привыкли? ну нет, для нас это пока диковинно
и у вас вроде между канадой и сша моря нет
но вы хозяина из вашингтонского обкома который вам повесточку насаживает тоже заморским называете?Цитата:
maxsaf:
А не вы ли говорили: скатертью дорожка?))
А не вы ли говорили: скатертью дорожка?))
5 колонне и вредителям скатертью дорожка
а профессионалов кто с госслужбы, правохр. органов,иннженерного или преподавательского состава уходит в частный бизнес потому-что там заработок больше-жаль
Цитата:
maxsaf:
уда делись мир дружба жвачка?
уда делись мир дружба жвачка?
на месте
только ментальные хозяева ваши с которыми у нас на границе моря нет усиленно пытаются ее разрушить тут и напрячь
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