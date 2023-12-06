Re: "Закон подписан": что будет с...

Отправлено: - 16:01

полное ощущение что вся эта байда (муссирование вопроса о быт. насилии) кем-то целенаправленно ведется

это не такой вопрос чтобы ему посвящать такое количество внимания

есть куча других нерешенных проблем

но нет

людей в стране оказывается волнует не повышение цен, не экономический кризис который медленной сапой накрывает страну с 2021 года, не отток проф. кадров в частники или вообще их переезд, не конские цены на жилье, не подростковая солевая наркомания, не деградация села, не усиление межнац напряженности



а волнует всех нас оказывается бытовое насилие потому что где то в астане пьяный мажор прибил свою пьяную жену

издевательство над животными потому что какая-то французская актриса волнуется за наших собак

и перевод времени потому что подростковый суицид и наркомания связаны именно с темными утрами



дуристика