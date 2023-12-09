Отправлено: - 20:11

ACROS:

Наконец то - русским и белорусским спортсменам, МОК разрешил участвовать в Олимпиаде-24 в Париже, правда со многим ограничениями: - только в личных, без государственной символики и в нейтральном статусе.

Цитата:и чему радуетесь?публичное унижение российской властимы вам позволим участвовать но только тем кто не связан с властью и готов признать СВО-агрессиейя вообще не понимаю как при пропаганде того что запад открыто воюет с россией участие российских спортсменов под нейтральным флагом трактуется как маленькая победа россии?))в спортсмена как в скаковую лошадь вбухано миллионыего учили лучшие тренераему давали тренироваться на дорогих стадионах и тренажерахвсе за счет бюджета чтобы этот спортсмен мог красиво представить страну в миреи сейчас эти спортсмены без флага без родины, отказавшись от страны пойдут выступать за себя с аргументом "ну че мы зря тренировались что-ли?"весь мир смотрит на это как на открытое унижение россииче вы за страна такая если вашим спортсменам пофиг на вашу позицию и они бегут вприпрыжку выступать за сверкающую побрекушку)) а военные у вас такие же получается? им медальку покажи они тоже прибегут?))