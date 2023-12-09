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≡ Николай ВОРОНИН: Глухое государство
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48151
Николай ВОРОНИН: Глухое государство
Отправлено: 09.12.23 - 10:47
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По поводу застройки центра города и слушания проводились, и жильцы протестовали - всё бесполезно. Видимо, власти считают так же, как писатель Эдгар По, который говорил: «Мнение большинства людей неправильно, ибо большинство людей - идиоты».
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р
§ рихард
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
26.07.18
Сообщений:
525
Re: Николай ВОРОНИН: Глухое государство
Отправлено: 09.12.23 - 10:47
#1
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грустно, но со всеми позициями автора согласен. На наших глазах творится безобразие. Власти постепенно шаг за шагом отказываются от основных для народа программ. Минторг отказывается контролировать цены в сфере торговли. Это значит сейчас они будут неуправляемыми, цены на топливо также постоянно растут. С нового года тарифы на воду увеличатся, стало быть и на горячую тоже это коснется. А власти просто отстраняются ото всего, кроме как накладывать штрафы, запреты и ограничения.
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s
§ soldat pv
(Только чтение)
Регистрация:
11.01.23
Сообщений:
624
Николай ВОРОНИН: Глухое государство
Отправлено: 09.12.23 - 10:48
#2
Комментарий удален модератором.
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s
§ soldat pv
(Только чтение)
Регистрация:
11.01.23
Сообщений:
624
Николай ВОРОНИН: Глухое государство
Отправлено: 09.12.23 - 10:49
#3
Комментарий удален модератором.
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
3270
Re: Николай ВОРОНИН: Глухое государство
Отправлено: 09.12.23 - 11:19
#4
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
6509
Re: Николай ВОРОНИН: Глухое государство
Отправлено: 09.12.23 - 12:39
#5
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Скоро товарищ Путин ответит на вопросы журналистов,я думаю больше похоже на отчёт о проделанной работе. Это стало какой-то традицией что-ли. По всей России идёт движение, заработали производства, кредиты снижаются, патриотический дух на высоте. Всё-таки от лидера много значит. Вернёмся к нам. Бывший хочет свой молодняк, а у него два сына, пристроить к власти, возможно создать султанат и чтобы передавалось по наследству, неужели это правда?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
34202
Re: Николай ВОРОНИН: Глухое государство
Отправлено: 09.12.23 - 14:06
#6
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Потому что бизнес теперь содержат сами госслужбы.
Как у нас депутат, с которым мы тут уже два года по судам таскаемся.
Они имеют бизнес, если не имеют, то крышуют его..
А бизнес счастлив, кинет копеечную подачку в детский дом, типа спонсор государства, но налоги то миллионные не оплачивает.
У нас например, сколько их там клиентов, тысяча или две, пользуются нашей мусоркой, а по документам пользуется пять человек, что то так..
И все довольны, все счастливы..
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A
* ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
5321
Re: Николай ВОРОНИН: Глухое государство
Отправлено: 09.12.23 - 18:58
#7
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Цитата:
рихард:
А власти просто отстраняются ото всего,


Это кажеться , называется "шоковая терапия", автор Е.Т.Гайдар, - российский премьер 90-х.

Цитата:
сайлау курманов:
неужели это правда?


Даже если это так, навряд ли у него что то получиться с этими сыновьями - мы ( народ Казахстана) что - совсем быдло, скот и с нами можно делать ВСЁ что они захотят ?
Я думаю - они потихоньку будут жить на те деньги, что бывший заработал своим тяжким и напосильным тридцатилетним трудом раба на галерах.


Цитата:
111:
тысяча или две, пользуются нашей мусоркой, а по документам пользуется пять человек,


Вы об этом безобразии написали в "Тазалык" ?? Это же их потерянные деньги ??
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
34202
Николай ВОРОНИН: Глухое государство
Отправлено: 09.12.23 - 19:13
#8
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Цитата:
ACROS:
Вы об этом безобразии написали в "Тазалык" ?? Это

Конечно ходили и туда, и суд даже выиграли.
Штраф 800 тысяч
Но там второй суд без нас был, аппеляционный, тот взял и отменил.
Сейчас подали уже в Верховный, потому что второй суд был с многочисленными нарушениями.
Это у которой три ресторана, причем ресторан, который от нас через дорогу и на другой улице ее, скидывал нам мусор и это был один стол что ли.
Там по столам.
С депутатом тоже, он заявил как частная хата, один человек, хата матери теперь, Кодо заявила пять столов вроде, ну там только все сейчас идет, сбор информации, но общая картина такая.
Нашу канализацию постоянно забивают пять человек.
Ога..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
34202
Николай ВОРОНИН: Глухое государство
Отправлено: 09.12.23 - 19:14
#9
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Цитата:
ACROS:
Тазалык" ?? Это же их потерянные деньги ??

Они не могут бодаться, заявлено пять человек, все.
Хотя у бизнеса обязаны по закону быть свои мусорные баки, закрывающиеся.
Вот сейчас добиваемся этого, но государство глухое.
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A
* ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
5321
Re: Николай ВОРОНИН: Глухое государство
Отправлено: 09.12.23 - 19:31
#10
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Цитата:
111:
но государство глухое.



Вроде оно - слышащее ??

Да, не забьется ухо- слышащего.
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Добринцофф
* Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
9624
Re: Николай ВОРОНИН: Глухое государство
Отправлено: 09.12.23 - 19:43
#11
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Цитата:
Государство услышало не народ, а бизнесменов, которые навзрыд плакались, что выпекать социальный хлеб им невыгодно

Источник:

Почему бы всем нытикам которые пишут очередной бред на страницах НГ, не взять это дело по выпечке социального хлеба в свои руки,что мешает товарищу Воронину вместо однообразных унылых статеек заняться наконец то полезным для общества делом и личным примером показать ,что такое бизнесмен с социальной ответственностью?
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Добринцофф
* Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
9624
Re: Николай ВОРОНИН: Глухое государство
Отправлено: 09.12.23 - 19:45
#12
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Цитата:
рихард:
Минторг отказывается контролировать цены в сфере торговли. Это значит сейчас они будут неуправляемыми

Вообще то они уже 30 лет неуправляемые .
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