Отправлено: - 15:56

таноми52:

Разве место жительства определяет патриотизм? Или симпатию к какой-то стране? Примитив!

ACROS:

Почему в СССР было лучше: - просто напросто - это наша юность, наши игры, наша первая любовь, наша школа, студенчество, простая житейская непосредственность между соседями, по работе, по отношениям .

Цитата:хмпатриотизм это любовь к родной странеесли ты любишь родную страну и всегда за нее живя при этом в ней то ты патриотесли же ты живешь в иной стране и любишь другую то ты 5 колоннаесть оговорки когда человека насильно вывезли с родины и он живя в другой стране скучает по родине но не в силах пока к ней переехать (удерживают насильно к примеру или ты штирлиц и выполняешь задание)електроника нашего кто то в германии удерживает? нет он сам туда по карте репатрианта переехал. денег у него нет в россию к путину переехать? есть да еще такие что он в России сходу себе домик может купить судя по его рассказам про майорку)электроник Штирлиц выполняющий задание? нет )остается что? правильно либо лицемерие либо 5 колоннаа у вас какие причины?))Цитата:ну сдается мне я и 90ые с назрабаевскими нулевыми в старости буду вспоминать с ностальгиейтолько если трезво то судить был ужас)