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≡ Флуд и оффтопик (часть 7)
 
 
Страница 941 из 941«1...939940941
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s
* soldat pv
(Пользователи)
Регистрация:
11.01.23
Сообщений:
609
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 09.12.23 - 15:25
#14101
Комментарий удален модератором.
Профайл
s
* soldat pv
(Пользователи)
Регистрация:
11.01.23
Сообщений:
609
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 09.12.23 - 15:28
#14102
Комментарий удален модератором.
Профайл
s
* soldat pv
(Пользователи)
Регистрация:
11.01.23
Сообщений:
609
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 09.12.23 - 15:32
#14103
Комментарий удален модератором.
Профайл
s
* soldat pv
(Пользователи)
Регистрация:
11.01.23
Сообщений:
609
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 09.12.23 - 15:33
#14104
Комментарий удален модератором.
Профайл
s
* soldat pv
(Пользователи)
Регистрация:
11.01.23
Сообщений:
609
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 09.12.23 - 15:36
#14105
Комментарий удален модератором.
Профайл
s
* soldat pv
(Пользователи)
Регистрация:
11.01.23
Сообщений:
609
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 09.12.23 - 15:38
#14106
Комментарий удален модератором.
Профайл
s
* soldat pv
(Пользователи)
Регистрация:
11.01.23
Сообщений:
609
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 09.12.23 - 15:40
#14107
Комментарий удален модератором.
Профайл
s
* soldat pv
(Пользователи)
Регистрация:
11.01.23
Сообщений:
609
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 09.12.23 - 15:43
#14108
Комментарий удален модератором.
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
34198
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 09.12.23 - 15:45
#14109
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Эх..
Я думал у мужиков старой закалки есть честь..
Но называть адрес своих родителей из за трусости, вместо своего, у меня в голове просто не укладывается..
Профайл
s
* soldat pv
(Пользователи)
Регистрация:
11.01.23
Сообщений:
609
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 09.12.23 - 15:45
#14110
Комментарий удален модератором.
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
34198
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 09.12.23 - 15:47
#14111
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Где спонсоры?
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s
* soldat pv
(Пользователи)
Регистрация:
11.01.23
Сообщений:
609
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 09.12.23 - 15:48
#14112
Комментарий удален модератором.
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
14492
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 09.12.23 - 15:56
#14113
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Цитата:
таноми52:
Разве место жительства определяет патриотизм? Или симпатию к какой-то стране? Примитив!

хм
патриотизм это любовь к родной стране
если ты любишь родную страну и всегда за нее живя при этом в ней то ты патриот
если же ты живешь в иной стране и любишь другую то ты 5 колонна
есть оговорки когда человека насильно вывезли с родины и он живя в другой стране скучает по родине но не в силах пока к ней переехать (удерживают насильно к примеру или ты штирлиц и выполняешь задание)
електроника нашего кто то в германии удерживает? нет он сам туда по карте репатрианта переехал. денег у него нет в россию к путину переехать? есть да еще такие что он в России сходу себе домик может купить судя по его рассказам про майорку)
электроник Штирлиц выполняющий задание? нет )
остается что? правильно либо лицемерие либо 5 колонна
а у вас какие причины?))Цитата:
ACROS:
Почему в СССР было лучше: - просто напросто - это наша юность, наши игры, наша первая любовь, наша школа, студенчество, простая житейская непосредственность между соседями, по работе, по отношениям .

ну сдается мне я и 90ые с назрабаевскими нулевыми в старости буду вспоминать с ностальгией
только если трезво то судить был ужас)
Профайл
s
* soldat pv
(Пользователи)
Регистрация:
11.01.23
Сообщений:
609
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 09.12.23 - 16:06
#14114
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Страница 941 из 941«1...939940941
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