Отправлено: - 15:50

Skeptic:

На словах говорят всё правильно, про природное время, влияние на здоровье... А по сути - снова в угоду чиновничеству,

ACROS:

у нас СТАДНАЯ психология - переведут стрелки по всей стране. Скажут: "...значит так надо..."

Цитата:а вы думали там дураки сидят?))я до сих пор балдею от того как они красиво СДЕЛАЛИ всех активистов) то что я говорил еще 2 года назад что АП ведет свою игру на этой теме вами воспринималось как нечто конспирологическое)на те вам теперь) Цитата:тоесть вы хотите сказать что наши активисты были кем то инспирированы здесь? и действовали по чьей-то указке но не по своей воле т.к. стадная психология итд?)