Цитата:
таноми52:
Разве место жительства определяет патриотизм? Или симпатию к какой-то стране? Примитив!
хм
патриотизм это любовь к родной стране
если ты любишь родную страну и всегда за нее живя при этом в ней то ты патриот
если же ты живешь в иной стране и любишь другую то ты 5 колонна
есть оговорки когда человека насильно вывезли с родины и он живя в другой стране скучает по родине но не в силах пока к ней переехать (удерживают насильно к примеру или ты штирлиц и выполняешь задание)
електроника нашего кто то в германии удерживает? нет он сам туда по карте репатрианта переехал. денег у него нет в россию к путину переехать? есть да еще такие что он в России сходу себе домик может купить судя по его рассказам про майорку)
электроник Штирлиц выполняющий задание? нет )
остается что? правильно либо лицемерие либо 5 колонна
а у вас какие причины?))Цитата:
ACROS:
Почему в СССР было лучше: - просто напросто - это наша юность, наши игры, наша первая любовь, наша школа, студенчество, простая житейская непосредственность между соседями, по работе, по отношениям .
ну сдается мне я и 90ые с назрабаевскими нулевыми в старости буду вспоминать с ностальгией
только если трезво то судить был ужас)