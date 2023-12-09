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≡ "Я не знаю, кто такой Елисеев" - По делу о криптовалюте допросили новых свидетелей в суде Костаная
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48150
"Я не знаю, кто такой Елисеев" - По делу о криптовалюте допросили новых свидетелей в суде Костаная
Отправлено: 09.12.23 - 11:16
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- У него комиссия копейки была, поэтому у него я и покупал криптовалюту на протяжении примерно 10 месяцев, - пояснил житель Алматы Олжас КУЛМУХАМБЕТОВ. - Я покупал в основном биткоины. Оплачивал покупки через карту супруги.
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С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
1335
Re: "Я не знаю, кто такой Елисеев" - По делу о...
Отправлено: 09.12.23 - 11:16
#1
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Отпустите вы уже этого грамотного парня! Пусть зарабатывает,живёт и тратит у нас в РК! Ведь уезжают талантливые и умные ребята! Конечно,был бы он не Алексеем,а Алиханом,то давно бы уже порешал свои вопросы по схеме Баке/Маке. Придумайте ему вминяемый штраф и пусть дальше работает! Не надо вытравлять из страны этих Алексеев!
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КГСПС
§ КГСПС
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.01.17
Сообщений:
1877
Re: "Я не знаю, кто такой Елисеев" - По делу о...
Отправлено: 09.12.23 - 13:25
#2
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Судят, не совсем понимая при этом о чём речь.
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