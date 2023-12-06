НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ "Закон подписан": что будет с "неофициальной" петицией против насилия, ответили в Минюсте
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48150
"Закон подписан": что будет с "неофициальной" петицией против насилия, ответили в Минюсте
Отправлено: 06.12.23 - 16:01
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В Казахстане разрабатывают платформу для интернет-петиций. Министра юстиции Азамата Ескараева спросили, что будет с петицией против бытового насилия, которую создали на другом сайте и которая уже набрала более 150 тысяч голосов.
Читать новость

abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
14489
Re: "Закон подписан": что будет с...
Отправлено: 06.12.23 - 16:01
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
полное ощущение что вся эта байда (муссирование вопроса о быт. насилии) кем-то целенаправленно ведется
это не такой вопрос чтобы ему посвящать такое количество внимания
есть куча других нерешенных проблем
но нет
людей в стране оказывается волнует не повышение цен, не экономический кризис который медленной сапой накрывает страну с 2021 года, не отток проф. кадров в частники или вообще их переезд, не конские цены на жилье, не подростковая солевая наркомания, не деградация села, не усиление межнац напряженности

а волнует всех нас оказывается бытовое насилие потому что где то в астане пьяный мажор прибил свою пьяную жену
издевательство над животными потому что какая-то французская актриса волнуется за наших собак
и перевод времени потому что подростковый суицид и наркомания связаны именно с темными утрами

дуристика
Профайл
Ильяс
§ Ильяс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.05.21
Сообщений:
495
Re: "Закон подписан": что будет с...
Отправлено: 06.12.23 - 17:36
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цыганские фокусы, пока все смотрят и обсуждают домашнее насилие, пенсионный фонд и фонд национального благосостояния идут в расход.
Профайл
Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
13727
Re: "Закон подписан": что будет с...
Отправлено: 07.12.23 - 08:56
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я, уже в соседней ветки написал что такое бытовое насилие. Повторю ,бытовое насиле это когда тебя обманывают за спиной. А не когда ты фингал поставил жене. Печальной морального насилие не чего нету. Физическая травма это просто пустой звук .
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
21254
"Закон подписан": что будет с "неофициальной" петицией против насилия, ответили в Минюсте
Отправлено: 09.12.23 - 12:41
#4
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
дуристика

Повестку начинает диктовать будущий заморский хозяин, привыкайте. ;-)
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
21254
"Закон подписан": что будет с "неофициальной" петицией против насилия, ответили в Минюсте
Отправлено: 09.12.23 - 12:49
#5
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
не отток проф. кадров в частники или вообще их переезд

А не вы ли говорили: скатертью дорожка?))
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
21254
"Закон подписан": что будет с "неофициальной" петицией против насилия, ответили в Минюсте
Отправлено: 09.12.23 - 12:52
#6
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
не усиление межнац напряженности

А куда делись мир дружба жвачка?

Цитата:
abaika95: ты не интернет мониторь а выйди с людьми пообщайся в интернете тебе фокус внимания сбивают упорно насаждая определённую мысль что у нас тут нацисты якобы все как якобы все украинцы нацисты(понятно кто эту мысль тут продвигает?) а на улицу выдйешь-мир,дружба,жвачка сплошная
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 28, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 28
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS