Re: "Я не знаю, кто такой Елисеев" - По делу о...

Отправлено: - 11:16

Отпустите вы уже этого грамотного парня! Пусть зарабатывает,живёт и тратит у нас в РК! Ведь уезжают талантливые и умные ребята! Конечно,был бы он не Алексеем,а Алиханом,то давно бы уже порешал свои вопросы по схеме Баке/Маке. Придумайте ему вминяемый штраф и пусть дальше работает! Не надо вытравлять из страны этих Алексеев!