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Добринцофф: ВЫ имеете ввиду бензин смешать с соляркой,так я пробовал в автономку лить 50\50 в сильные морозы она не смешивается,бензин отдельно парафин отдельно.

Цитата:да, добавить в диз.топливо бензина. почему именно этот вариант упомянул?! - это единственная рекомендация от производителя автомобилей с дт двигателями известная мне (конкретнее, фольксвагена).но, любые действия по улучшению показателя фильтруемости дт при отрицательных температурах должны быть превентивными то есть и антигель и бензин должны наливаться в теплую солярку