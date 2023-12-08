Ну так действуй. Наш дальний уже получил как там, в Канаду то, уезжает, лет 5-7 хотел и грин карту и все такое получить, Канада приняла. Мы своему старшему тоже сказали, в Чехию или Канаду вали, ты нам тут не нужен. У него красный диплом, айтишник или программист, думаю проблем не будет.. Лет через 10 сказали, чтоб его тут не было.
Не буду спорить, Вам виднее! Но знаете ли не отвечать на аргументы, причём общепризнанные и находящиеся в свободном доступе , это я думаю уровень никак не выше моего! Злость от того что чья то точка зрения не совпадает с Вашей единственно правильной никого тоже не украшает, не так ли? Баба Нюра.
Добринцофф: ВЫ имеете ввиду бензин смешать с соляркой,так я пробовал в автономку лить 50\50 в сильные морозы она не смешивается,бензин отдельно парафин отдельно.
да, добавить в диз.топливо бензина. почему именно этот вариант упомянул?! - это единственная рекомендация от производителя автомобилей с дт двигателями известная мне (конкретнее, фольксвагена). но, любые действия по улучшению показателя фильтруемости дт при отрицательных температурах должны быть превентивными то есть и антигель и бензин должны наливаться в теплую солярку
Добринцофф: осталось только выяснить где в -25-30 взять теплую солярку.
на азс топливо как правило обладает нужной температурой, при которой можно проводить все эти манипуляции. но я вновь скажу о превентивности. то есть меры нужно предпринимать до того как на улице стало 25-30. попытки исправить ситуацию после, как правило тщетны, остается единственный действенный - нагрев. скажем так - дизельный двигатель не для современных безответственных, с вытаращенными глазами суетливых граждан. с ним думать надо наперед. строго говоря, все депрессорные добавки мера вынужденная и единоразовая, не добавляющая "жизнерадостности" ни двигателю ни топливной аппаратуре. и вы совершенно верно поступили когда заправили топливо с кондициями соответствующими температуре за бортом.
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