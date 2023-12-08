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≡ Флуд и оффтопик (часть 7)
 
 
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
34188
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 08.12.23 - 17:19
#14071
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Цитата:
Vit:
Марик нормально они щас живут .

Не спорю.
Вон какой счастливый, у дверей своей малосемейки, которую купил на кровавые деньги..
Снйчас конечно, можно пойти на войну и заработать на малосемейку, Путин дает эту возможность..


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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
34188
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 08.12.23 - 17:24
#14072
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Цитата:
Vit:
Я уже сам начал подумывать о переезде.

Ну так действуй.
Наш дальний уже получил как там, в Канаду то, уезжает, лет 5-7 хотел и грин карту и все такое получить, Канада приняла.
Мы своему старшему тоже сказали, в Чехию или Канаду вали, ты нам тут не нужен.
У него красный диплом, айтишник или программист, думаю проблем не будет..
Лет через 10 сказали, чтоб его тут не было.
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
3705
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 08.12.23 - 18:01
#14073
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Цитата:
saba:
В чём тут смысл, это что квинтэссенция российской внешней политики?


ЧТД - уровень бабы Нюры!
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
3604
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 08.12.23 - 18:52
#14074
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Цитата:
таноми52:
уровень бабы Нюры!

Не буду спорить, Вам виднее! Но знаете ли не отвечать на аргументы, причём общепризнанные и находящиеся в свободном доступе , это я думаю уровень никак не выше моего! Злость от того что чья то точка зрения не совпадает с Вашей единственно правильной никого тоже не украшает, не так ли?
Баба Нюра.
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
341
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 09.12.23 - 00:40
#14075
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Цитата:
Добринцофф: ВЫ имеете ввиду бензин смешать с соляркой,так я пробовал в автономку лить 50\50 в сильные морозы она не смешивается,бензин отдельно парафин отдельно.

да, добавить в диз.топливо бензина. почему именно этот вариант упомянул?! - это единственная рекомендация от производителя автомобилей с дт двигателями известная мне (конкретнее, фольксвагена).
но, любые действия по улучшению показателя фильтруемости дт при отрицательных температурах должны быть превентивными то есть и антигель и бензин должны наливаться в теплую солярку
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
9622
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 09.12.23 - 00:53
#14076
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Цитата:
Карачун:
то есть и антигель и бензин должны наливаться в теплую солярку

Я про то же самое писал,осталось только выяснить где в -25-30 взять теплую солярку.
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s
§ soldat pv
(Пользователи)
Регистрация:
11.01.23
Сообщений:
589
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 09.12.23 - 07:12
#14077
Комментарий удален модератором.
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s
§ soldat pv
(Пользователи)
Регистрация:
11.01.23
Сообщений:
589
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 09.12.23 - 07:17
#14078
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И Вишенка на торте: ВВП снова будет Президентом Великой страны Р О С С И Я!!!
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
341
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 09.12.23 - 07:20
#14079
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Цитата:
Добринцофф:
осталось только выяснить где в -25-30 взять теплую солярку.

на азс топливо как правило обладает нужной температурой, при которой можно проводить все эти манипуляции.
но я вновь скажу о превентивности. то есть меры нужно предпринимать до того как на улице стало 25-30. попытки исправить ситуацию после, как правило тщетны, остается единственный действенный - нагрев.
скажем так - дизельный двигатель не для современных безответственных, с вытаращенными глазами суетливых граждан. с ним думать надо наперед.
строго говоря, все депрессорные добавки мера вынужденная и единоразовая, не добавляющая "жизнерадостности" ни двигателю ни топливной аппаратуре. и вы совершенно верно поступили когда заправили топливо с кондициями соответствующими температуре за бортом.
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s
§ soldat pv
(Пользователи)
Регистрация:
11.01.23
Сообщений:
589
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 09.12.23 - 07:23
#14080
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Международный день памяти жертв преступления геноцида, чествования их достоинства и предупреждения этого преступления 9 декабря
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s
§ soldat pv
(Пользователи)
Регистрация:
11.01.23
Сообщений:
589
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 09.12.23 - 07:58
#14081
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https://m.ok.ru/profile/564698016650/album/567088144266/963665364874
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s
§ soldat pv
(Пользователи)
Регистрация:
11.01.23
Сообщений:
589
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 09.12.23 - 10:41
#14082
Комментарий удален модератором.
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s
§ soldat pv
(Пользователи)
Регистрация:
11.01.23
Сообщений:
589
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 09.12.23 - 11:07
#14083
Комментарий удален модератором.
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s
§ soldat pv
(Пользователи)
Регистрация:
11.01.23
Сообщений:
589
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 09.12.23 - 11:29
#14084
Комментарий удален модератором.
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s
§ soldat pv
(Пользователи)
Регистрация:
11.01.23
Сообщений:
589
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 09.12.23 - 11:45
#14085
Комментарий удален модератором.
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