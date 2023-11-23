Отправлено: - 22:25

alex_60:

при этом на фоне потери группы главных спонсоров проектов..

111:

Просто неловко видеть и понимать, как редакция сильно зависит от нашего жесткого бизнеса, который уже в открытую начинает заниматься каким то откровенным, "чтоб все знали", шантажом получается.

111:

Если бизнес имеет такое воздействие на вас, из-за меня, одного пользователя, я лично готов уйти, ради того, чтоб политика редакции не плясала под него, под этот жестокий и циничный бизнес и сама решала, что ей делать, а чего не делать.

Цитата:Уход спонсоров проекта "Нужные деньги" не имеет никакого отношения ни к сайту, ни к форуму. Времена сейчас тяжелые для спонсоров. Мы продолжаем сотрудничество с "Такси "Народное" в рамках этого и других проектов. Не все в мире измеряется деньгами.Цитата:Цитата:Вот это я вообще сейчас не понял. Кто именно на нас давит? В чем именно давит? И причем тут вы?