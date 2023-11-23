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Ваши вопросы редакции и сообществу
Ваши вопросы редакции и сообществу
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 5317
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 23.11.23 - 17:28
Цитата:
Считаю: - выносить публичный вердикт - правильно, чем кулуарно что то обьяснять на пальцах.
Казнь - должна быть публичной - что бы народ видел и на ус мотал.
Тимур Гафуров:
Объясню свое решение публично.
Объясню свое решение публично.
Считаю: - выносить публичный вердикт - правильно, чем кулуарно что то обьяснять на пальцах.
Казнь - должна быть публичной - что бы народ видел и на ус мотал.
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 3604
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 02.12.23 - 14:47
А мне интересно знать, почему удалили мой комментарий к статье г-на Воронина. Я никого не оскорблял, высказался исключительно по теме. Да моё мнение о статье негативное, но что я не могу высказать своё отношение к статье. Автора я абсолютно не знаю, не могу о нём своё суждение высказывать, но для чего статьи пишутся, разве не для того чтобы их обсуждали?
(Администрация сайта)
- Регистрация:
- 22.11.17
- Сообщений:
- 643
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 02.12.23 - 16:33
Цитата:
Модератор перебдел. Комментарий восстановили
saba:
А мне интересно знать, почему удалили мой комментарий к статье г-на Воронина. Я никого не оскорблял, высказался исключительно по теме. Да моё мнение о статье негативное, но что я не могу высказать своё отношение к статье. Автора я абсолютно не знаю, не могу о нём своё суждение высказывать, но для чего статьи пишутся, разве не для того чтобы их обсуждали?
А мне интересно знать, почему удалили мой комментарий к статье г-на Воронина. Я никого не оскорблял, высказался исключительно по теме. Да моё мнение о статье негативное, но что я не могу высказать своё отношение к статье. Автора я абсолютно не знаю, не могу о нём своё суждение высказывать, но для чего статьи пишутся, разве не для того чтобы их обсуждали?
Модератор перебдел. Комментарий восстановили
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 3604
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 02.12.23 - 16:50
Цитата:
Спасибо!
Rexyn:
Комментарий восстановили
Комментарий восстановили
Спасибо!
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 19622
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 08.12.23 - 21:33
Цитата:
совет ГР просто супер.
при этом на фоне потери группы главных спонсоров проектов..
просто класс.
но совету следуем.
тут да.
Пока также противно.
[Исправлено: alex_60, 08.12.2023 - 21:59]
Тимур Гафуров:
А если противно заходить на форум - что ж, вас никто не неволит. Есть много других форумов.
А если противно заходить на форум - что ж, вас никто не неволит. Есть много других форумов.
совет ГР просто супер.
при этом на фоне потери группы главных спонсоров проектов..
просто класс.
но совету следуем.
тут да.
Пока также противно.
[Исправлено: alex_60, 08.12.2023 - 21:59]
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 08.12.23 - 21:51
Цитата:
Цитата:
Спонсоры и рекламодатели имеют право заниматься шантажом и приказывать, какую политику должна проводить редакция что ли?
И это уже в открытую не стесняясь?
Так что же мы говорим про тех, кому что то заказывает Акимат и государство, коли у самих рыльце в пушку?
[Исправлено: 111, 08.12.2023 - 21:55]
Тимур Гафуров: А если противно заходить на форум - что ж, вас никто не неволит. Есть много других форумов.
Цитата:
alex_60:
совет ГР просто супер. при этом на фоне потери группы главных спонсоров проектов.. просто класс. но совету следуем.
совет ГР просто супер. при этом на фоне потери группы главных спонсоров проектов.. просто класс. но совету следуем.
Спонсоры и рекламодатели имеют право заниматься шантажом и приказывать, какую политику должна проводить редакция что ли?
И это уже в открытую не стесняясь?
Так что же мы говорим про тех, кому что то заказывает Акимат и государство, коли у самих рыльце в пушку?
[Исправлено: 111, 08.12.2023 - 21:55]
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 08.12.23 - 22:05
Ладно бы все как то решалось подковерно что ли, в кабинетах как говорится..
Просто неловко видеть и понимать, как редакция сильно зависит от нашего жесткого бизнеса, который уже в открытую начинает заниматься каким то откровенным, "чтоб все знали", шантажом получается.
Другого слова не нашлось, вместо Шантажа..
На Грани шантажа может быть еще..
Но считаю это тоже неприемлемым.
Мне кстати тоже писали в личку об этом.
Не скажу кто.
Это просто чудовищно.
Если бизнес имеет такое воздействие на вас, из-за меня, одного пользователя, я лично готов уйти, ради того, чтоб политика редакции не плясала под него, под этот жестокий и циничный бизнес и сама решала, что ей делать, а чего не делать..
[Исправлено: 111, 08.12.2023 - 22:20]
Просто неловко видеть и понимать, как редакция сильно зависит от нашего жесткого бизнеса, который уже в открытую начинает заниматься каким то откровенным, "чтоб все знали", шантажом получается.
Другого слова не нашлось, вместо Шантажа..
На Грани шантажа может быть еще..
Но считаю это тоже неприемлемым.
Мне кстати тоже писали в личку об этом.
Не скажу кто.
Это просто чудовищно.
Если бизнес имеет такое воздействие на вас, из-за меня, одного пользователя, я лично готов уйти, ради того, чтоб политика редакции не плясала под него, под этот жестокий и циничный бизнес и сама решала, что ей делать, а чего не делать..
[Исправлено: 111, 08.12.2023 - 22:20]
Т
(Администрация сайта)
- Регистрация:
- 05.01.07
- Сообщений:
- 1979
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 08.12.23 - 22:25
Цитата:
Уход спонсоров проекта "Нужные деньги" не имеет никакого отношения ни к сайту, ни к форуму. Времена сейчас тяжелые для спонсоров. Мы продолжаем сотрудничество с "Такси "Народное" в рамках этого и других проектов. Не все в мире измеряется деньгами.
Цитата:
Цитата:
Вот это я вообще сейчас не понял. Кто именно на нас давит? В чем именно давит? И причем тут вы?
alex_60:
при этом на фоне потери группы главных спонсоров проектов..
при этом на фоне потери группы главных спонсоров проектов..
Уход спонсоров проекта "Нужные деньги" не имеет никакого отношения ни к сайту, ни к форуму. Времена сейчас тяжелые для спонсоров. Мы продолжаем сотрудничество с "Такси "Народное" в рамках этого и других проектов. Не все в мире измеряется деньгами.
Цитата:
111:
Просто неловко видеть и понимать, как редакция сильно зависит от нашего жесткого бизнеса, который уже в открытую начинает заниматься каким то откровенным, "чтоб все знали", шантажом получается.
Просто неловко видеть и понимать, как редакция сильно зависит от нашего жесткого бизнеса, который уже в открытую начинает заниматься каким то откровенным, "чтоб все знали", шантажом получается.
Цитата:
111:
Если бизнес имеет такое воздействие на вас, из-за меня, одного пользователя, я лично готов уйти, ради того, чтоб политика редакции не плясала под него, под этот жестокий и циничный бизнес и сама решала, что ей делать, а чего не делать.
Если бизнес имеет такое воздействие на вас, из-за меня, одного пользователя, я лично готов уйти, ради того, чтоб политика редакции не плясала под него, под этот жестокий и циничный бизнес и сама решала, что ей делать, а чего не делать.
Вот это я вообще сейчас не понял. Кто именно на нас давит? В чем именно давит? И причем тут вы?
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 08.12.23 - 22:36
Цитата:
Я нашел первоисточник, почему вы так сказали, речь там шла обо мне лично в той как бы дискуссии.
Тимур Гафуров:
чем именно давит? И причем тут вы?
чем именно давит? И причем тут вы?
Я нашел первоисточник, почему вы так сказали, речь там шла обо мне лично в той как бы дискуссии.
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 08.12.23 - 22:39
Цитата:
Это ваш ответ, но речь шла именно обо мне, в завуалированной форме так сказать.
Я же не в курсе спонсоров и рекламодателей, в каких проектах они участвуют, сказал о тех, кто пытается из них ставить какие то условия по поводу лично меня опять же в завуалированной форме.
[Исправлено: 111, 08.12.2023 - 22:43]
Тимур Гафуров:
Для всех участников форума, я правильно вас понял? Как вы представляете себе эту процедуру? А если на момент регистрации человек был психически здоров и со справкой, но позже кому-то из оппонентов покажется. что он заболел? Требовать справку? И пожалуйста, не забывайте, что любое изменение правил может обратиться в том числе и против инициатора. Что неоднократно уже было. А если противно заходить на форум - что ж, вас никто не неволит. Есть много других форумов. Качество и суть комментариев зависят только от пользователей. Администрация сайта смотрит только на соблюдение правил.
Для всех участников форума, я правильно вас понял? Как вы представляете себе эту процедуру? А если на момент регистрации человек был психически здоров и со справкой, но позже кому-то из оппонентов покажется. что он заболел? Требовать справку? И пожалуйста, не забывайте, что любое изменение правил может обратиться в том числе и против инициатора. Что неоднократно уже было. А если противно заходить на форум - что ж, вас никто не неволит. Есть много других форумов. Качество и суть комментариев зависят только от пользователей. Администрация сайта смотрит только на соблюдение правил.
Это ваш ответ, но речь шла именно обо мне, в завуалированной форме так сказать.
Я же не в курсе спонсоров и рекламодателей, в каких проектах они участвуют, сказал о тех, кто пытается из них ставить какие то условия по поводу лично меня опять же в завуалированной форме.
[Исправлено: 111, 08.12.2023 - 22:43]
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