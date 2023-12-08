Re: Смена часового пояса: когда Казахстан может перевести время

Отправлено: - 21:34

Решение глупое и непродуманное.

На словах говорят всё правильно, про природное время, влияние на здоровье...

А по сути - снова в угоду чиновничеству, которому удобно работать в одном часовом поясе.

Подумали бы хорошо, приняли бы решение о введении трёх часовых поясов в интересах здоровья людей - UTC+3.5, UTC+4.5 и UTC+5.5

Тем паче, что в мире масса примеров, когда страны ввели шаг в полчаса и даже в 15 минут именно с целью синхронизации административного времени с природным солнечным.

Но это только в тех странах, где на деле заинтересованы в здоровом населении.

У нас государству выгодно, чтобы люди болели.