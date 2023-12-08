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≡ Смена часового пояса: когда Казахстан может перевести время
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48148
Смена часового пояса: когда Казахстан может перевести время
Отправлено: 08.12.23 - 10:21
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Казахстан может начать жить по единому времени уже в следующем году. Об этом стало известно в ходе круглого стола на площадке Службы центральных коммуникаций.
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
1079
Re: Смена часового пояса: когда Казахстан может перевести время
Отправлено: 08.12.23 - 21:34
#15
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Решение глупое и непродуманное.
На словах говорят всё правильно, про природное время, влияние на здоровье...
А по сути - снова в угоду чиновничеству, которому удобно работать в одном часовом поясе.
Подумали бы хорошо, приняли бы решение о введении трёх часовых поясов в интересах здоровья людей - UTC+3.5, UTC+4.5 и UTC+5.5
Тем паче, что в мире масса примеров, когда страны ввели шаг в полчаса и даже в 15 минут именно с целью синхронизации административного времени с природным солнечным.
Но это только в тех странах, где на деле заинтересованы в здоровом населении.
У нас государству выгодно, чтобы люди болели.
Профайл
Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
1079
Re: Смена часового пояса: когда Казахстан может перевести время
Отправлено: 08.12.23 - 21:37
#16
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Цитата:
abaika95:
ну расскажите людям

Вот только не надо наводить тень на плетень. Все вами перечисленные решение о введении единого времени не принимали, и не все его поддерживают. Разве что Нурхожаев.
Решение приняло чиновничество, которому удобно работать в одном времени. А про влияние на здоровье, это так, для красивого словца. Плевать они хотели на здоровье населения.
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
1079
Re: Смена часового пояса: когда Казахстан может перевести время
Отправлено: 08.12.23 - 21:38
#17
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Цитата:
Сабыр:
Неужели торжество науки и здравого смысла восторжевало

Нет там ни торжества науки, ни, тем более, здравого смысла.
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Б
§ Болат Нурхожаев
(Пользователи)
Регистрация:
09.10.20
Сообщений:
11
Смена часового пояса: когда Казахстан может перевести время
Отправлено: 08.12.23 - 22:31
#18
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