Отправлено: - 19:41

Lamka:

А вообще обидно за жителей сёл. Корма дорогие, скотину многие вырезают, переезжают в город, средства на чистку дорог также внезапно заканчиваются как и деньги с тендеров, сидят в районе, отрезанные буранами, ещё и за воду плати по "весёлому" тарифу.

Цитата:В сёлах остались одни малоимущие или пьющие...нормальные люди выехали поближе к цивилизации