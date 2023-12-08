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Тариф на воду в двух районах Костанайской области вырос в 12 раз. Будут ли его субсидировать?
Тариф на воду в двух районах Костанайской области вырос в 12 раз. Будут ли его субсидировать?
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