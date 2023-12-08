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≡ "Хочу хотя бы раз ее обнять": усыновленный европейцами уроженец Аркалыка ищет маму
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48148
"Хочу хотя бы раз ее обнять": усыновленный европейцами уроженец Аркалыка ищет маму
Отправлено: 08.12.23 - 11:10
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21-летний казах Эдди Жан по документам, названный Жанибеком при рождении, ищет биологических родителей в Казахстане. Юноша родился 17 января 2002 года в городе Аркалыке. В 2004 году ребенок попал в детский дом, где и был усыновлен бельгийкой.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
13727
Re: "Хочу хотя бы раз ее обнять": усыновленный...
Отправлено: 08.12.23 - 11:10
#1
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Не надо её искать. Только боль причинишь. Скажи спасибо что оказался в дет доме. Остался бы в Аркалыке врятли бы ты увидел Испанию. И мог путешествовать. Это как Юра Шатунов. Судьба подарила ему шанс.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
34183
Re: "Хочу хотя бы раз ее обнять": усыновленный...
Отправлено: 08.12.23 - 14:27
#2
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Ну хочешь, найди, в чем проблема?
Поживи тут с полгодика, опроси там всех.
И не мать надо искать в первую очередь, а отца, свой род.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
6508
Re: "Хочу хотя бы раз ее обнять": усыновленный...
Отправлено: 08.12.23 - 14:39
#3
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Одно другому не помешает. Сегодня найти родню можно за три секунды, однако оно того не стоит, я так думаю, хотя кто его знает. Кому-то на похороны приходят пятьсот или тысячу человек, а кому-то никто. Когда братья судятся за наследство, у других могут запросто оставить квартиру чужому человеку. Тут как говорится как карты лягут
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
1528
Re: "Хочу хотя бы раз ее обнять": усыновленный...
Отправлено: 08.12.23 - 19:36
#4
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Цитата:
Vit:
Не надо её искать. Только боль причинишь. Скажи спасибо что оказался в дет доме. О

Не судите других и не будете судимы, потому что Бог будет судить вас точно так, как вы судите других; и отмерено вам будет Богом соответственно тому, как вы отмеряете другим. Почему ты замечаешь соринку в глазу у собрата своего, а у себя в глазу не замечаешь бревна?
Вы же не знаете обстоятельств то как мальчик попал в детдом..и не были в его шкуре...может там не жизнь для него а ад..
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