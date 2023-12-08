Отправлено: - 19:36

Vit:

Не надо её искать. Только боль причинишь. Скажи спасибо что оказался в дет доме. О

Цитата:Не судите других и не будете судимы, потому что Бог будет судить вас точно так, как вы судите других; и отмерено вам будет Богом соответственно тому, как вы отмеряете другим. Почему ты замечаешь соринку в глазу у собрата своего, а у себя в глазу не замечаешь бревна?Вы же не знаете обстоятельств то как мальчик попал в детдом..и не были в его шкуре...может там не жизнь для него а ад..