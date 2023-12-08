Эл-починно: Возможно именно за это и гнобят. Пытаясь поставить на колени. Но не судьба!
пишет человек из германии) нет это прям ржака ржачная что самые патриоты россии живут в европе и казахстане)) Цитата:
Vit: Уже весь Таджикистан целыми аулами туда переехал.
а в таджикистане наверно людей не осталось?) открою секрет в таджикистане 10 лет шла гражданская война где на одной стороне принимала участие и россия вот как раз те аулы которые воевали на стороне россии и переехали в россию после того как война закончилась то же самое произошло и с южными и корейцами и вьетнамцами которые после воин уехали в сша как к стране союзнику то же самое и часть алжирских арабов после окончания войны за то что сотрудничали с французами убежали во францию потому что у себя бы их прибили бы. так что вполне справедливо россия влезла в войну вот и получила миллионы беженцев
saba: А вот как бы жить со всеми в мире или это не повод для гордости?
СО ВСЕМИ В МИРЕ? Вы сами-то понимаете, о чём пишите? МИР (кстати, что это такое, когда мир поделен на противоборствующие зоны?) позволит стране, которая как кость в горле у некоторых, жить мирно и процветать?
Ваша реплика - на уровне ехидной бабы Нюры, которой недоступна глубина вещей
Да нет, не нищий - просто ОСОБЕННОСТИ национального характера. Мы то от них тоже НЕДАЛЕКО ушли: - что то я не вижу массового купания наших широких слоёв в фарфоровых ваннах и сидения в золотых унитазах и ложками кушания чёрной икры и красной рыбы. 70-80 % населения ЗАКРЕДИТОВАНЫ, то есть в кабале назарбаевских банках.
Цитата:
abaika95:
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Vit:
Автомобиль, телевизор, холодильник и прочий азиатский ширпотреб - это уже привычные вещи как в советское время трёхлитровые банки с огромными солёными огурцами на полках деревенского сельпо. Почему в СССР было лучше: - просто напросто - это наша юность, наши игры, наша первая любовь, наша школа, студенчество, простая житейская непосредственность между соседями, по работе, по отношениям .
ACROS: простая житейская непосредственность между соседями, по работе, по отношениям .
а ещё уверенность, что не останешься без работы,без крыши над головой, куска хлеба, медицинской помощи, сколько бы она не стоила... И отсутствие классового расслоения На счёт жизни тогда и сейчас: неужели бы жизнь, если бы СССР не развалился, осталась бы на том же уровне?
таноми52: Россия спит и видит, как бы ещё что-то присоединить!
А что я что то проспал? Разве Россия не присоединила 5 регионов Украины к себе? Видимо мне приснилось срочное переписание Конституции РФ для того чтобы узаконить захват земель соседней страны? То чем так гордится Россия ,этой фразой Александра !!: " У России есть лишь два союзника-это армия и флот". В чём тут смысл, это что квинтэссенция российской внешней политики? Перессориться со всем миром и сидеть в углу ощетинившись ракетами и танками и приговаривая :"Зато я я великий , потому что все меня боятся". Так что ли. Сегодня поссорились с Западом, считая что он загнивающий , но всё равно хочет завоевать Россию, практически уже поссорились с Израилем,хотя недавно были друзья не разлей вода, завтра будет буча с Китаем. потому . что мы подозрительные, считаем ,они хотят захватить Дальний Восток. Все, все в этом мире враги или подозрительные друзья России, поэтому не надо заводить друзей. Есть только два друга Армия и Флот.
ACROS: Почему в СССР было лучше: - просто напросто - это наша юность, наши игры, наша первая любовь, наша школа, студенчество, простая житейская непосредственность между соседями, по работе, по отношениям .
Через 40 лет мой Амирка скажет ровно то же самое, что и ты сегодня, но только о своем детстве в это время, после 2020. Но это не значит, что СССР был лучше. Детство, лучшее во все времена, молодость. Мне нравились например лихие 90е. Но это не значит, что они были лучше или хуже, в них прошли мои лучшие молодые годы.
Хм.. Бурят идет убивать на войну, только затем, чтобы ему подарили дрова. Русский идет, чтобы дали ладу. Остальные за 195 тысяч в месяц. Ты вот бы пошел убивать чужих детей за такие деньги? Вообще, убивать за деньги, это нормально? Не живут они нормально, никак.
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