Отправлено: - 11:57

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Возможно именно за это и гнобят. Пытаясь поставить на колени. Но не судьба!

Vit:

Уже весь Таджикистан целыми аулами туда переехал.

Цитата:пишет человек из германии) нет это прям ржака ржачная что самые патриоты россии живут в европе и казахстане)) Цитата:а в таджикистане наверно людей не осталось?)открою секретв таджикистане 10 лет шла гражданская война где на одной стороне принимала участие и россиявот как раз те аулы которые воевали на стороне россии и переехали в россию после того как война закончиласьто же самое произошло и с южными и корейцами и вьетнамцами которые после воин уехали в сша как к стране союзникуто же самое и часть алжирских арабов после окончания войны за то что сотрудничали с французами убежали во францию потому что у себя бы их прибили бы.так что вполне справедливороссия влезла в войну вот и получила миллионы беженцев