Отправлено: - 14:09

abaika95:

уральцы и усть каманцы очень рады будут что за счет них костанайцам "вернули" свое время)) так рады будут ой как рады))

Цитата:Мы-то тут причём? )) В нашей области проблема с временем есть? Есть. Власти услышали и захотели как-то её решать. Это похвально. Но изначально предлагалось просто отменить решение 2005 года - изменить только в нашей области часовой пояс на UTC+5 по примеру КызылОрды. Но наверное много сильных противников перевода (одно время с Астаной хотят). При этом учёные однозначно за перевод... Вот и пришли к компромиссу какому-то: и у всех областей время астанинское, и перекосы почти на 2 часа в Костанайской и КызылОрдинской области устранили, центральному Казахстану (где проживает большая часть населения) установили его часовой пояс UTC+5, при этом вроде ничего сильно не испортили.А уральцев, кстати, этот перевод вообще не затрагивает. Те 5 или 6 областей останутся на UTC+5. Но я думаю, на этом всё не закончится )) Уральск по нашему примеру тоже могут начать поднимать вопрос времени, чтобы вернуть UTC+4. Вернее, они егоИ УКГ тоже уже сейчас недовольны. Хотя они сейчас в своём поясе UTC+6, но график у них с 9 до 18 с обедом с 13:00, который существовал со времён СССР и создан с учётом декретного +1 часа. И для них он не подходит - полдень у них ~12:00. В Укг надо делать работу с 8, а школы с 7 утра. Как в Европе, где тоже полдень ~12:00. Но тогда снова будет проблема "рассинхронизации с Астаной" у их акимата.Так что как ни крути, а часовые пояса - очень неплохой вариант. Можно ввести один и крутить графиками в каждой области, но суть будет одна: не может быть одинакового времени на территории такой протяжённой с востока на запад страны.