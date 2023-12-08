На самом деле получается, что снова всех переводят на время Астаны. Просто в этот раз нашей области повезло, что и Астане меняют время на 1 час назад...
На западе в Уральске опережение на 1час30мин никуда не денется, так ещё и в Усть-Каменогорске добавится отставание от полудня на 40 минут. Что впрочем всё равно лучше ситуации в нашей области, где опережение в среднем по году на 1час45минут.
ну где умный дядька Владимир Мартынов то? чей материал о поясах казахстана уже 2 года висит на сайте?)) расскажите людям как при естественных реальных 4 поясах в стране нам оказывается необходимо жить в 1 вместо двух или трех которые предлагалось ввести изначально активистами?) Ольга Ведлер, Азамат Каримов где вы? "Ученый" из Кызылорды который не понятно откуда звание ученого получил Болат Нурхожаев вы где? ну расскажите людям к примеру в уральске и алмате почему им надо жить по одному времени? желательно с выкладками со статистикой, с бумажками из разных неизвестных институтов, с заключениями врачей пенсионеров которые будут доказывать что самоубийства детей это влияния часового пояса! расскажите почему после того как кызылорду "вернули" в свой часовой пояс там возросло число онкологических заболеваний это же все связано по идее?))
или вы как благородные разбойники решили что если депутат от костаная Абиль толкает там тему с одним поясом так это благо Костанаю а на остальную страну (запад-восток) начхать?)) И самое смешное сейчас же вами получается используется абсолютно та же риторика за которую вы хейтили власть при 2 поясах-удобство в логистике, банковские переводы, расписание поездов, экономия света и вон китай же живет при одном поясе и ничего!?!?)))
Неужели торжество науки и здравого смысла восторжевало?? Но не могём,чтобы не через одно известное отверстие. Опять надо ждать какого-то постановления правительства. Пусть это правительство вспомнит как по ебласы принимали молниеностные решения.
abaika95: ну где умный дядька Владимир Мартынов то? чей материал о поясах казахстана уже 2 года висит на сайте?)) расскажите людям как при естественных реальных 4 поясах в стране нам оказывается необходимо жить в 1 вместо двух или трех которые предлагалось ввести изначально активистами?) Ольга Ведлер, Азамат Каримов где вы? "Ученый" из Кызылорды который не понятно откуда звание ученого получил Болат Нурхожаев вы где?
Где мы все? Да тут же, где и ты, Абайка. Ты ж не хотел отрываться от Астаны? Вот и посмотри на абсурдность решения. Появившаяся проблема Западных областей говорит лишь о том, что страна большая и должна быть разделена на природные часовые пояса. Но что проблема есть и надо ее решать признал даже Минздрав, до того говоривший, что нет научных обоснований связи здоровья граждан и часовых поясов. А нам удалось это доказать. В принципе, то что мы обещали костанайцам - мы выполнили,но послевкусие осталось, ты прав. Нельзя решать свои проблемы за счет других областей,согласна
abaika95: уральцы и усть каманцы очень рады будут что за счет них костанайцам "вернули" свое время)) так рады будут ой как рады))
Мы-то тут причём? )) В нашей области проблема с временем есть? Есть. Власти услышали и захотели как-то её решать. Это похвально. Но изначально предлагалось просто отменить решение 2005 года - изменить только в нашей области часовой пояс на UTC+5 по примеру КызылОрды. Но наверное много сильных противников перевода (одно время с Астаной хотят). При этом учёные однозначно за перевод... Вот и пришли к компромиссу какому-то: и у всех областей время астанинское, и перекосы почти на 2 часа в Костанайской и КызылОрдинской области устранили, центральному Казахстану (где проживает большая часть населения) установили его часовой пояс UTC+5, при этом вроде ничего сильно не испортили.
А уральцев, кстати, этот перевод вообще не затрагивает. Те 5 или 6 областей останутся на UTC+5. Но я думаю, на этом всё не закончится )) Уральск по нашему примеру тоже могут начать поднимать вопрос времени, чтобы вернуть UTC+4. Вернее, они его уже поднимают.
И УКГ тоже уже сейчас недовольны. Хотя они сейчас в своём поясе UTC+6, но график у них с 9 до 18 с обедом с 13:00, который существовал со времён СССР и создан с учётом декретного +1 часа. И для них он не подходит - полдень у них ~12:00. В Укг надо делать работу с 8, а школы с 7 утра. Как в Европе, где тоже полдень ~12:00. Но тогда снова будет проблема "рассинхронизации с Астаной" у их акимата.
Так что как ни крути, а часовые пояса - очень неплохой вариант. Можно ввести один и крутить графиками в каждой области, но суть будет одна: не может быть одинакового времени на территории такой протяжённой с востока на запад страны.
Я не сомневался, перевод времени, как планировала Ольга Ведлер состоится. Это был извините за каламбур, вопрос времени. Но считаю очень неправильным, вернее глупым моментом, чтоб Казахстан жил в одном часовом поясе. У нас же большая территория. Читал, ранее, что в Казахстане должно быть 4 часовых пояса.
Перевод на один часовой пояс выгоден чиновникам, чтоб быть в одном часовом поясе с Астаной.
то что мы обещали костанайцам - мы выполнили,но послевкусие осталось, ты прав. Нельзя решать свои проблемы за счет других областей,согласна
то есть вы открыто признаете что вас красиво КИ-НУ-ЛИ подставив перед всей страной?) ратовали за 3 часовых пояса по стране и "возврат" костаная власть взяла под козырек и теперь везде летит инфа что пояс в стране будет 1 потому что так просили активисты из костаная))) власть через вас красиво протолкнула идею которую вынашивали еще с нулевых плавно перевести страну на астанинское время чтобы столице было удобно контролировать регионы- сначала вместо 4 поясов сделали 2 теперь вот вообще 1 поэкспериментировали на кызылорде где нурхожаев входил во всевозможные провластные общественные советы его там сразу поддержал аким области (уже звоночек должен был быть) потом закинули его десантом к нам чтобы он тут воду мутил) и вот домутился) Абиль который 6 лет научно доказывал ненужность перевода теперь-став депутатом в темпе вальса сделал то что нужно-лоббирует по сути перевод страны на 1 часовой пояс) то что его введут у меня уже нет никаких сомнений) браво! вы победили вместе с властью!) считаю имена всех активистов кто участвовал в этом должны быть публично озвучены при переводе страны на 1 часовой пояс) заслужили)
Тот самый: А уральцев, кстати, этот перевод вообще не затрагивает.
Цитата:
Тот самый: поднимать вопрос времени, чтобы вернуть UTC+4. Вернее, они его уже поднимают.
так их не затрагивает этот вопрос или они уже возмущаются? определитесь)) Цитата:
111: Не пойму, сделали как хотела Ольга Ведлер?
как в том анекдоте получилось) сделали все как хотели но есть один нюанс))) Цитата:
Партизан7: Но считаю очень неправильным, вернее глупым моментом, чтоб Казахстан жил в одном часовом поясе
а вас уже спрашивать не будут)) сейчас везде полетят отчеты что власть услышала народ что власть встала на сторону активистов и переводит костанай)) костанацы будут пищать от радости в воздух чепчики бросая а остальные области сразу не поймут что произошло (не зря же перевод запланировали на конец зимы) только следующей осенью запад и восток поймут в какую (*****) они вляпались и полетят возмущения но будет уже поздно во всяком случае администрация президента может отписаться что НАРОД ПРОСИЛ! вот они и сделали для народа) а в это время над страной уже реально ставят глобальный эксперимент вводя всех в то время в котором люди не должны жить)
сайлау курманов: Мне кажется раньше так и было, страдают лишь восточные областя. Они кажется будут возмущаться, но зато у них раньше светает
представь одно время в стране где фактически 4 часа разницы между востоком (усть-каман, Семипалатинск, Талдыкорган, Алматы) и западом (уральск, атырау, актау) у одних в 8 утра светает у других глубокая ночь а по центру страны (астана, Костанай, караганда, шымкент) слабый рассвет в 4 вечера у одних уже смеркается у других пока светло у третьих солнце шпарит восток поднимет кипиш летом т.к поздние вечера а для алматы в горах это вообще ужас запад поднимет кипиш зимой так как с утра темнота будет зато костанай доволен точнее малая его часть из среды активистов)
Мне кажется нормально сделали, опять два часа с Москвой если будет, то нормально. Остальные областя пусть делают как хотят. У нас наши активисты этого добились, пусть и в их городах их активисты тоже добиваются. А у наших девочек или как там, месячные, извиняюсь за выражение, но это оказывается правда, теперь не будут останавливаться.. Что есть хорошо..
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