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≡ Живите в доме - и не рухнет дом - Давно пустующий первый этаж застройщик обещает переделать под квартиры. Но жильцы не верят
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48147
Живите в доме - и не рухнет дом - Давно пустующий первый этаж застройщик обещает переделать под квартиры. Но жильцы не верят
Отправлено: 07.12.23 - 15:26
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Нынешней осенью акимат Костаная озаботился судьбой брошенных помещений в городе, особенно в многоэтажных домах. Опасно же - бомжи могут бог знает что устроить, опять же холод лютый зимой, страдают жильцы вторых этажей. Первой проблемой было найти собственников, второй - понудить их что-то предпринять. На этой волне в «НГ» поступило обращение от жильцов дома по ул. Маяковского, 116 «А».
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
34176
Re: Живите в доме - и не рухнет дом - Давно пустующий первый...
Отправлено: 07.12.23 - 15:26
#1
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Когда то давно, любовался этим домом и завидовал жильцам..
Сколько лет назад, не помню.
А что, лифт предусмотрен для 6ти этажки?
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
1526
Re: Живите в доме - и не рухнет дом - Давно пустующий первый...
Отправлено: 07.12.23 - 21:21
#2
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Цитата:
111:
Когда то давно, любовался этим домом и завидовал жильцам..

А чему завидовать? В доме газа нет...с отоплением проблемы..кровля бежит..стены разрушаются..
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
5316
Re: Живите в доме - и не рухнет дом - Давно пустующий первый...
Отправлено: 08.12.23 - 00:01
#3
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Цитата://Все разводят руками, говорят, не можем давить на бизнес,//

Видать кишка ТОНКА у властей как и у областных так и городских против этих Жайляубаевых. Бояться они их, поэтому НИЧЕГО не могут поделать.

Кстати мечеть Жайляубай-ата, возле "смерть колхозника" не в честь их предка ??
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
1526
Re: Живите в доме - и не рухнет дом - Давно пустующий первый...
Отправлено: 08.12.23 - 05:44
#4
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Цитата:
ACROS:
Видать кишка ТОНКА у властей как и у областных так и городских против этих Жайляубаевых.

Никого они не бояться? Отец у Жайляубаевых умер.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
3603
Re: Живите в доме - и не рухнет дом - Давно пустующий первый...
Отправлено: 08.12.23 - 10:07
#5
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Цитата:
ACROS:
мечеть

Да,они её и построили. Там внизу есть комната,типа столовой для аса, там на стенах всё расписано.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
3603
Re: Живите в доме - и не рухнет дом - Давно пустующий первый...
Отправлено: 08.12.23 - 10:14
#6
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По моему дома по Кобланды батыра(8а,4б) тоже они строили. там жильцы тоже жаловались, а дом по Маяковского 116 построен на месте закрытого садика для детей с туберкулёзом по моему, я жил по соседству, там тюрьма какая то была. Никто не выходил и никто не заходил. Даже мы дети там не шалили, уж не знаю почему, охоты особой не было, веяло какой то суровостью.
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L
§ Lamka
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.02.13
Сообщений:
350
Re: Живите в доме - и не рухнет дом - Давно пустующий первый...
Отправлено: 08.12.23 - 12:45
#7
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Захотел проверить, чем так знаменит дом, вбил в поиске НГ "Маяковского 116"... новости тянутся с 2014 года...

2014 Изменение в СНиПах и детский сад

2017 Жильцы двух новых домов в Костанае остались без газа и света

2017 Многострадальный дом Маяковского 116

2022 Злоключения одной недвижимости

Что что, а магазин сантехники там хороший, не раз выручал.

P.S.: Вообще дом всегда внешне нравился, обёртка похоже как та конфета с анекдота.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
34176
Живите в доме - и не рухнет дом - Давно пустующий первый этаж застройщик обещает переделать под квартиры. Но жильцы не верят
Отправлено: 08.12.23 - 14:41
#8
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А что там с этим магазинчиком, жив ли?
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