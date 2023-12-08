На самом деле получается, что снова всех переводят на время Астаны. Просто в этот раз нашей области повезло, что и Астане меняют время на 1 час назад...
На западе в Уральске опережение на 1час30мин никуда не денется, так ещё и в Усть-Каменогорске добавится отставание от полудня на 40 минут. Что впрочем всё равно лучше ситуации в нашей области, где опережение в среднем по году на 1час45минут.
ну где умный дядька Владимир Мартынов то? чей материал о поясах казахстана уже 2 года висит на сайте?)) расскажите людям как при естественных реальных 4 поясах в стране нам оказывается необходимо жить в 1 вместо двух или трех которые предлагалось ввести изначально активистами?) Ольга Ведлер, Азамат Каримов где вы? "Ученый" из Кызылорды который не понятно откуда звание ученого получил Болат Нурхожаев вы где? ну расскажите людям к примеру в уральске и алмате почему им надо жить по одному времени? желательно с выкладками со статистикой, с бумажками из разных неизвестных институтов, с заключениями врачей пенсионеров которые будут доказывать что самоубийства детей это влияния часового пояса! расскажите почему после того как кызылорду "вернули" в свой часовой пояс там возросло число онкологических заболеваний это же все связано по идее?))
или вы как благородные разбойники решили что если депутат от костаная Абиль толкает там тему с одним поясом так это благо Костанаю а на остальную страну (запад-восток) начхать?)) И самое смешное сейчас же вами получается используется абсолютно та же риторика за которую вы хейтили власть при 2 поясах-удобство в логистике, банковские переводы, расписание поездов, экономия света и вон китай же живет при одном поясе и ничего!?!?)))
Неужели торжество науки и здравого смысла восторжевало?? Но не могём,чтобы не через одно известное отверстие. Опять надо ждать какого-то постановления правительства. Пусть это правительство вспомнит как по ебласы принимали молниеностные решения.
abaika95: уральцы и усть каманцы очень рады будут что за счет них костанайцам "вернули" свое время)) так рады будут ой как рады))
Мы-то тут причём? )) В нашей области проблема с временем есть? Есть. Власти услышали и захотели как-то её решать. Это похвально. Но изначально предлагалось просто отменить решение 2005 года - изменить только в нашей области часовой пояс на UTC+5 по примеру КызылОрды. Но наверное много сильных противников перевода (одно время с Астаной хотят). При этом учёные однозначно за перевод... Вот и пришли к компромиссу какому-то: и у всех областей время астанинское, и перекосы почти на 2 часа в Костанайской и КызылОрдинской области устранили, центральному Казахстану (где проживает большая часть населения) установили его часовой пояс UTC+5, при этом вроде ничего сильно не испортили.
А уральцев, кстати, этот перевод вообще не затрагивает. Те 5 или 6 областей останутся на UTC+5. Но я думаю, на этом всё не закончится )) Уральск по нашему примеру тоже могут начать поднимать вопрос времени, чтобы вернуть UTC+4. Вернее, они его уже поднимают.
И УКГ тоже уже сейчас недовольны. Хотя они сейчас в своём поясе UTC+6, но график у них с 9 до 18 с обедом с 13:00, который существовал со времён СССР и создан с учётом декретного +1 часа. И для них он не подходит - полдень у них ~12:00. В Укг надо делать работу с 8, а школы с 7 утра. Как в Европе, где тоже полдень ~12:00. Но тогда снова будет проблема "рассинхронизации с Астаной" у их акимата.
Так что как ни крути, а часовые пояса - очень неплохой вариант. Можно ввести один и крутить графиками в каждой области, но суть будет одна: не может быть одинакового времени на территории такой протяжённой с востока на запад страны.
Вы не можете создавать темы Вы не можете редактировать сообщения Вы не можете создавать опросы Вы не можете прикреплять файлы Вы можете отвечать на сообщения Вы не можете удалять сообщения Вы не можете голосовать