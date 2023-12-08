Re: "Хочу хотя бы раз ее обнять": усыновленный...

Отправлено: - 14:39

Одно другому не помешает. Сегодня найти родню можно за три секунды, однако оно того не стоит, я так думаю, хотя кто его знает. Кому-то на похороны приходят пятьсот или тысячу человек, а кому-то никто. Когда братья судятся за наследство, у других могут запросто оставить квартиру чужому человеку. Тут как говорится как карты лягут