Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Откат назад?
Отправлено: 08.12.23 - 14:21
Автор Вы абсолютно верно заметили, "Откат назад", только рядом с вопросительным знаком полагаю забыли поставить ещё и восклицательный. По Вашей логике о разрешении торговли "с земли" подстелив тряпочку или поставив ящичек, мы действительно откатываемся назад к 90-м годам,когда на каждом переулке шла торговля и вещами и продуктами. Да, действительно никто не против, если бабушки продают свое с дачи, ведь это хоть какая то прибавка к пенсии. Но вот в чем парадокс, акимат вроде как даёт разрешение на торговлю,голословно об этом заявляя, чтобы не вступать в конфликт с народом и населением, но тут же втихаря дают указание полиции о разгоне такой торговле. Ведь если поступит официальный документ от акимата в полицию о разрешении торговли в определенном месте, то тот же участковый никогда не тронет бабушку продающую лучок или редиску. Ему это не надо,т.к. закон о торговле в неустановленном месте не нарушается, раз местный исполнительный орган выдал разрешение и дал "добро". Поэтому может узнать в акимате было ли официальное разрешение, а не только голословное.