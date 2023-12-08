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≡ Аркадий ДЕНИСОВ: Откат назад?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48147
Аркадий ДЕНИСОВ: Откат назад?
Отправлено: 08.12.23 - 13:39
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Определенная закрытость в работе органов порождает различные слухи и далеко не здоровые домыслы. Именно об этом я заявил в 2019 году начальнику ДП, генералу Аймагамбетову на его отчете перед населением. Кстати, на моей памяти это первый подобный отчет в нашей области. И боюсь, как бы он не оказался последним. Такова тенденция.
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Филипповна
§ Филипповна
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
19.07.23
Сообщений:
89
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Откат назад?
Отправлено: 08.12.23 - 13:39
#1
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Цитата : "Включить-то включили, но на процесс уничтожения конфиската не пригласили ни разу." Потому что его и не уничтожали. Как говорил Балбес : - Пол-литра ? - Разбить? Да я тебя за это!!!
Профайл
п
§ пешеход
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
18.08.16
Сообщений:
174
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Откат назад?
Отправлено: 08.12.23 - 14:21
#2
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Автор Вы абсолютно верно заметили, "Откат назад", только рядом с вопросительным знаком полагаю забыли поставить ещё и восклицательный. По Вашей логике о разрешении торговли "с земли" подстелив тряпочку или поставив ящичек, мы действительно откатываемся назад к 90-м годам,когда на каждом переулке шла торговля и вещами и продуктами. Да, действительно никто не против, если бабушки продают свое с дачи, ведь это хоть какая то прибавка к пенсии. Но вот в чем парадокс, акимат вроде как даёт разрешение на торговлю,голословно об этом заявляя, чтобы не вступать в конфликт с народом и населением, но тут же втихаря дают указание полиции о разгоне такой торговле. Ведь если поступит официальный документ от акимата в полицию о разрешении торговли в определенном месте, то тот же участковый никогда не тронет бабушку продающую лучок или редиску. Ему это не надо,т.к. закон о торговле в неустановленном месте не нарушается, раз местный исполнительный орган выдал разрешение и дал "добро". Поэтому может узнать в акимате было ли официальное разрешение, а не только голословное.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
34176
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Откат назад?
Отправлено: 08.12.23 - 14:23
#3
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Цитата:
Не исключено, что генерала вообще не ставили в известность об этом безобразии, типа «подумаешь, тоже мне событие». А событие имело огромный резонанс среди населения и уж точно не способствовало 

Может хватит тов. Денисову бегать по бабушкам и увидеть наконец настоящие пытки людей?
Хоть об одном из них тов. Денисов говорил или пробовал туда попасть, как за этим Конфискатом, или жизни задержанных людей это нашему активисту, который ходит по конфискатам, никак неинтересны?
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