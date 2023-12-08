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Не исключено, что генерала вообще не ставили в известность об этом безобразии, типа «подумаешь, тоже мне событие». А событие имело огромный резонанс среди населения и уж точно не способствовало

Цитата:Может хватит тов. Денисову бегать по бабушкам и увидеть наконец настоящие пытки людей?Хоть об одном из них тов. Денисов говорил или пробовал туда попасть, как за этим Конфискатом, или жизни задержанных людей это нашему активисту, который ходит по конфискатам, никак неинтересны?