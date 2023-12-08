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≡ Флуд и оффтопик (часть 7)
 
 
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
14486
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 08.12.23 - 11:57
#14056
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Цитата:
Эл-починно:
Возможно именно за это и гнобят. Пытаясь поставить на колени. Но не судьба!

пишет человек из германии) нет это прям ржака ржачная что самые патриоты россии живут в европе и казахстане)) Цитата:
Vit:
Уже весь Таджикистан целыми аулами туда переехал.

а в таджикистане наверно людей не осталось?)
открою секрет
в таджикистане 10 лет шла гражданская война где на одной стороне принимала участие и россия
вот как раз те аулы которые воевали на стороне россии и переехали в россию после того как война закончилась
то же самое произошло и с южными и корейцами и вьетнамцами которые после воин уехали в сша как к стране союзнику
то же самое и часть алжирских арабов после окончания войны за то что сотрудничали с французами убежали во францию потому что у себя бы их прибили бы.
так что вполне справедливо
россия влезла в войну вот и получила миллионы беженцев
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
3703
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 08.12.23 - 12:31
#14057
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Цитата:
saba:
А вот как бы жить со всеми в мире или это не повод для гордости?


СО ВСЕМИ В МИРЕ?
Вы сами-то понимаете, о чём пишите?
МИР (кстати, что это такое, когда мир поделен на противоборствующие зоны?) позволит стране, которая как кость в горле у некоторых, жить мирно и процветать?

Ваша реплика - на уровне ехидной бабы Нюры, которой недоступна глубина вещей
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
3703
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 08.12.23 - 12:36
#14058
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Цитата:
saba:
Видимо не такая огромная, раз захотелось кусочек соседней присоединить


Да, баба Нюра, Россия спит и видит, как бы ещё что-то присоединить!
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
3703
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 08.12.23 - 12:40
#14059
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Цитата:
abaika95:
Эл-починно: Возможно именно за это и гнобят. Пытаясь поставить на колени. Но не судьба!

пишет человек из германии) нет это прям ржака ржачная что самые патриоты россии живут в европе и казахстане)


В чём ржака?
Разве место жительства определяет патриотизм?
Или симпатию к какой-то стране?
Примитив!
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
3703
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 08.12.23 - 12:46
#14060
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Цитата:
Vit:
А вот с врозлой женщиной у меня проблемы. Капризничают! Опытные.


:lol: ;-) :-P
На практике убедился, что с возрастом мышцы ушей у женщин слабеют и лапша на них не держится?

А малолеток оставь сверстникам, пусть они разбивают их розовые очки, а не циничные мужики
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
5316
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 08.12.23 - 12:48
#14061
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Цитата:
111:
нищий народ в


Да нет, не нищий - просто ОСОБЕННОСТИ национального характера.
Мы то от них тоже НЕДАЛЕКО ушли: - что то я не вижу массового купания наших широких слоёв в фарфоровых ваннах и сидения в золотых унитазах и ложками кушания чёрной икры и красной рыбы.
70-80 % населения ЗАКРЕДИТОВАНЫ, то есть в кабале назарбаевских банках.

Цитата:
abaika95:

Цитата:
Vit:


Автомобиль, телевизор, холодильник и прочий азиатский ширпотреб - это уже привычные вещи как в советское время трёхлитровые банки с огромными солёными огурцами на полках деревенского сельпо.
Почему в СССР было лучше: - просто напросто - это наша юность, наши игры, наша первая любовь, наша школа, студенчество, простая житейская непосредственность между соседями, по работе, по отношениям .
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
3703
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 08.12.23 - 12:59
#14062
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Цитата:
ACROS:
простая житейская непосредственность между соседями, по работе, по отношениям .


а ещё уверенность, что не останешься без работы,без крыши над головой, куска хлеба, медицинской помощи, сколько бы она не стоила...
И отсутствие классового расслоения
На счёт жизни тогда и сейчас: неужели бы жизнь, если бы СССР не развалился, осталась бы на том же уровне?
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
13727
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 08.12.23 - 13:15
#14063
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Цитата:
таноми52:
Ну да. Нахрапом и Сказкой их уже трудно взять. Приходится повозится. Ну там всякие ухаживание. 8-)
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
3269
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 08.12.23 - 13:17
#14064
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Цитата:
таноми52:
На счёт жизни тогда и сейчас:


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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
13727
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 08.12.23 - 13:39
#14065
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Цитата:
Козлов я:
Я бы хотел вернутся в прошлое что бы спасти своего самого родного человека. Сказать ему не выходи пожайлуста сегодня из дома. Не надо ходить на озеро
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
3603
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 08.12.23 - 13:43
#14066
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Цитата:
таноми52:
Россия спит и видит, как бы ещё что-то присоединить!

А что я что то проспал? Разве Россия не присоединила 5 регионов Украины к себе? Видимо мне приснилось срочное переписание Конституции РФ для того чтобы узаконить захват земель соседней страны?
То чем так гордится Россия ,этой фразой Александра !!: " У России есть лишь два союзника-это армия и флот". В чём тут смысл, это что квинтэссенция российской внешней политики? Перессориться со всем миром и сидеть в углу ощетинившись ракетами и танками и приговаривая :"Зато я я великий , потому что все меня боятся". Так что ли. Сегодня поссорились с Западом, считая что он загнивающий , но всё равно хочет завоевать Россию, практически уже поссорились с Израилем,хотя недавно были друзья не разлей вода, завтра будет буча с Китаем. потому . что мы подозрительные, считаем ,они хотят захватить Дальний Восток. Все, все в этом мире враги или подозрительные друзья России, поэтому не надо заводить друзей. Есть только два друга Армия и Флот.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
34176
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 08.12.23 - 14:11
#14067
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Цитата:
ACROS:
Почему в СССР было лучше: - просто напросто - это наша юность, наши игры, наша первая любовь, наша школа, студенчество, простая житейская непосредственность между соседями, по работе, по отношениям .

Через 40 лет мой Амирка скажет ровно то же самое, что и ты сегодня, но только о своем детстве в это время, после 2020.
Но это не значит, что СССР был лучше.
Детство, лучшее во все времена, молодость.
Мне нравились например лихие 90е.
Но это не значит, что они были лучше или хуже, в них прошли мои лучшие молодые годы.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
34176
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 08.12.23 - 14:13
#14068
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Цитата:
ACROS:
Мы то от них тоже НЕДАЛЕКО ушли: -

Мы не убиваем братьев за унитазы и деньги.
Мы не насилуем их жен и детей.
Мы не убиваем тысячами безвинных мирных людей другой нации.
Мы от них в этом понимании, как небо и земля.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
34176
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 08.12.23 - 14:18
#14069
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Цитата:
Vit:
Марик нормально они щас живут .

Хм..
Бурят идет убивать на войну, только затем, чтобы ему подарили дрова.
Русский идет, чтобы дали ладу.
Остальные за 195 тысяч в месяц.
Ты вот бы пошел убивать чужих детей за такие деньги?
Вообще, убивать за деньги, это нормально?
Не живут они нормально, никак.
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