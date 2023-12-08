Re: Тариф на воду в двух районах Костанайской области вырос в 12...

Отправлено: - 11:58

Езжайте жить и работать в селе. Вот хорошая реклама развития сёл, деревень районов.



А вообще обидно за жителей сёл. Корма дорогие, скотину многие вырезают, переезжают в город, средства на чистку дорог также внезапно заканчиваются как и деньги с тендеров, сидят в районе, отрезанные буранами, ещё и за воду плати по "весёлому" тарифу. Про доступ к медицине и образованию вообще промолчу.



P.S.: Гнобят село. Скоро оставят в районах "хоздворы" для обслуживания сезонной техники посевной и всё. Будем всё кучковаться в городах