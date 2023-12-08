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≡ Тариф на воду в двух районах Костанайской области вырос в 12 раз. Будут ли его субсидировать?
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48146
Тариф на воду в двух районах Костанайской области вырос в 12 раз. Будут ли его субсидировать?
Отправлено: 08.12.23 - 11:58
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- Повышение тарифа на воду происходит, так как местные власти вероятно либо не успели подать бюджетную заявку, либо субсидий не хватило на данный регион, - пояснил заместитель руководителя управления энергетики и ЖКХ Азамат НАРИМАН.
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L
* Lamka
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.02.13
Сообщений:
349
Re: Тариф на воду в двух районах Костанайской области вырос в 12...
Отправлено: 08.12.23 - 11:58
#1
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Езжайте жить и работать в селе. Вот хорошая реклама развития сёл, деревень районов.

А вообще обидно за жителей сёл. Корма дорогие, скотину многие вырезают, переезжают в город, средства на чистку дорог также внезапно заканчиваются как и деньги с тендеров, сидят в районе, отрезанные буранами, ещё и за воду плати по "весёлому" тарифу. Про доступ к медицине и образованию вообще промолчу.

P.S.: Гнобят село. Скоро оставят в районах "хоздворы" для обслуживания сезонной техники посевной и всё. Будем всё кучковаться в городах
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