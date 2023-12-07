Отправлено: - 11:52

таноми52:

Россия выдержала 13 000 санкционных ограничений!!! Какая ещё страна на это способна?

Vit:

Он хныкал что ему в СССР лучше и богаче жилось. Я, спросил у тебя автомобиль есть? Он сказал есть. Телевизор есть? Он ответил есть.

Vit:

Я мониторю интернет, и меня очень беспокоит то что там говорят, пишут горячии головы.

Цитата:ну да ограничения по продаже яхт российским олигархам, запрет кока колы и уход сони плестешн с рынка)))запад думал что россия супер цивилизованная европеизированная страна где жители живут в таком достатке и комфорте что отмена макдонольдса и плейстешн должно было вывести миллионы горожан из среднего класса на улицы против путинаа оказалось что россияне и не знали что у них есть макдонольдс вообще а плейстйшн они на картинках видели))европейцы такие европейцы) все по себе меряют людей) Цитата:тот же вопрос я отцу задалу тебя телик есть? естьмашина есть? естьи?он отвечает- остался бы ссср сейчас у меня это и сейчас было бы к 60 годампрям великое счастье)я сказал ну вон ссср в северной корее остался как-то не у всех людей там машины и телики есть а свой холодильник еще в нулевых считался роскошью.Цитата:ты не интернет мониторь а выйди с людьми пообщайсяв интернете тебе фокус внимания сбивают упорно насаждая определённую мысль что у нас тут нацисты якобы все как якобы все украинцы нацисты(понятно кто эту мысль тут продвигает?)а на улицу выдйешь-мир,дружба,жвачка сплошная