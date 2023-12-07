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Флуд и оффтопик (часть 7)
Флуд и оффтопик (часть 7)
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 02.07.13
- Сообщений:
- 1687
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 07.12.23 - 21:33
Цитата:
Точно подмечено. ОНО. Оно может подписывать что угодно,так арестовали,нет?) Скрывается? Найти не могут?)))
Цитата:
Отличные средства передвижения. На танке и поедет,поздороваться.
то подписало Римский статут
Точно подмечено. ОНО. Оно может подписывать что угодно,так арестовали,нет?) Скрывается? Найти не могут?)))
Цитата:
А вот Путину либо в сопровождении истребителей, либо на танках в другие страны можно ездить
Отличные средства передвижения. На танке и поедет,поздороваться.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 07.12.23 - 21:52
Цитата:
Да, очень уважительно
Кстати, оригинально - в роте почётного караула бородачи, такой вот арабский барбудос
[Исправлено: таноми52, 07.12.2023 - 22:00]
Змея Подколодная:
Смотрели, как Владимира Владимировича встретили в ОАЭ
Смотрели, как Владимира Владимировича встретили в ОАЭ
Да, очень уважительно
Кстати, оригинально - в роте почётного караула бородачи, такой вот арабский барбудос
[Исправлено: таноми52, 07.12.2023 - 22:00]
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 07.12.23 - 21:58
Россия выдержала 13 000 санкционных ограничений!!!
Какая ещё страна на это способна?
Какая ещё страна на это способна?
(Пользователи)
- Регистрация:
- 10.06.22
- Сообщений:
- 2848
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 07.12.23 - 22:06
Цитата:
Возможно именно за это и гнобят. Пытаясь поставить на колени. Но не судьба!
таноми52:
Россия выдержала 13 000 санкционных ограничений!!!
Россия выдержала 13 000 санкционных ограничений!!!
Возможно именно за это и гнобят. Пытаясь поставить на колени. Но не судьба!
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 07.12.23 - 22:30
Цитата:
Казахстан !!!
таноми52:
Какая ещё страна на это способна
Какая ещё страна на это способна
Казахстан !!!
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 07.12.23 - 22:40
Цитата:
Россия - великая и ОГРОМНАЯ страна !! Там есть где путешествовать и без заграницы: - и леса и моря и байкалы и пляжи и сочи с ялтами и берега с янтарём, с икрой, осетриной и прочими природными богатствами такими которыми у других стран и в помине нет.
saba:
А вот Путину либо в
А вот Путину либо в
Россия - великая и ОГРОМНАЯ страна !! Там есть где путешествовать и без заграницы: - и леса и моря и байкалы и пляжи и сочи с ялтами и берега с янтарём, с икрой, осетриной и прочими природными богатствами такими которыми у других стран и в помине нет.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 07.12.23 - 22:52
Цитата:
Может скажу не в тему: - но, где то в глубине считаю- девочка ПРАВА и прецедент создан для того что бы разрешить ЛЕГАЛЬНО держать оружие в доме и применять для необходимой САМООБОРОНЫ и защиты своей ЧЕСТИ и ДОСТОИНСТВА.
По сообщениям российских СМИ её достали сверстники унижая и оскорбляя её, и что бы поставить их на место ей пришлось прибегнуть к столь радикальному шагу.
В сознании людей должно быть чёткая мысль: ты ВСЕГДА получишь ответку за оскорбления и унижение другого человека , независимо каким образом - через Закон или таким образом.
drakon:
Достали - девочку..
Достали - девочку..
Может скажу не в тему: - но, где то в глубине считаю- девочка ПРАВА и прецедент создан для того что бы разрешить ЛЕГАЛЬНО держать оружие в доме и применять для необходимой САМООБОРОНЫ и защиты своей ЧЕСТИ и ДОСТОИНСТВА.
По сообщениям российских СМИ её достали сверстники унижая и оскорбляя её, и что бы поставить их на место ей пришлось прибегнуть к столь радикальному шагу.
В сознании людей должно быть чёткая мысль: ты ВСЕГДА получишь ответку за оскорбления и унижение другого человека , независимо каким образом - через Закон или таким образом.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 08.12.23 - 10:21
Цитата:
Видимо не такая огромная, раз захотелось кусочек соседней присоединитьЦитата:
Больше поводов для радости и гордости никаких нет? А вот как бы жить со всеми в мире или это не повод для гордости?
ACROS:
ОГРОМНАЯ
ОГРОМНАЯ
Видимо не такая огромная, раз захотелось кусочек соседней присоединитьЦитата:
таноми52:
Россия выдержала 13 000 санкционных ограничений!!!
Россия выдержала 13 000 санкционных ограничений!!!
Больше поводов для радости и гордости никаких нет? А вот как бы жить со всеми в мире или это не повод для гордости?
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 34168
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 08.12.23 - 11:08
Цитата:
Но нищий народ все таки идет все таки на войну против своих братьев, ради куска хлеба и хорошего унитаза..
Нищий народ не видит ни икры, ни всяких Сочей.
Это надо признать..
ACROS:
Россия - великая и ОГРОМНАЯ страна !! Там есть где путешествовать и без заграницы: - и леса и моря и байкалы и пляжи и сочи с ялтами и берега с янтарём, с икрой, осетриной и прочими природными богатствами такими
Россия - великая и ОГРОМНАЯ страна !! Там есть где путешествовать и без заграницы: - и леса и моря и байкалы и пляжи и сочи с ялтами и берега с янтарём, с икрой, осетриной и прочими природными богатствами такими
Но нищий народ все таки идет все таки на войну против своих братьев, ради куска хлеба и хорошего унитаза..
Нищий народ не видит ни икры, ни всяких Сочей.
Это надо признать..
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 08.12.23 - 11:17
Цитата:
111: Но нищий народЯ с одним в России повздорил. Он хныкал что ему в СССР лучше и богаче жилось. Я, спросил у тебя автомобиль есть? Он сказал есть. Телевизор есть? Он ответил есть. Я даже маленьким помню что б автомобиль купить и телевизор с холодильником нужно было годами пахать. Да люди были добрыми но насчёт богатство тут бы я поспорил. Марик нормально они щас живут .
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 08.12.23 - 11:17
Цитата:
Уже весь Таджикистан целыми аулами туда переехал.
111:
Уже весь Таджикистан целыми аулами туда переехал.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 08.12.23 - 11:32
Цитата:
111:Я уже сам начал подумывать о переезде. Пока здоров и силы есть. В какие нибуть тёплые края на старость лет пузо греть на солнышке. Например краснодар. Честно я уже начал побаиватся местных нац патриотов. Боюсь они могут тут дел наворотить что январские события покажутся лёгким приключением. Я мониторю интернет, и меня очень беспокоит то что там говорят, пишут горячии головы.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 08.12.23 - 11:36
Цитата:
Я жил тогда Виталий и могу сказать годы пахоты не были гарантией того, что ты станешь счастливым владельцем чего нибудь. Сейчас имея деньги, ты идёшь и покупаешь допустим автомобиль. Тогда нет, накопив 7000 рублей на Москвич или 8000 рублей на "копейку" ты должен был встать в очередь на машину и может быть лет через 10 ты ,счастливый шёл в магазин "Тулпар" с драгоценным квиточком и тебе выгоняли мечту. У меня дядя купил "копейку" за 8000 рублей. тут же возле магазина ему предложили 13000 рублей , но он не продал. Телевизоры и холодильники тоже по талонам были ,но там очередь быстро подходила, мотоцикл " Урал2 всего пару годиков подождать надо было, остальные мотоциклы кажется без очереди.
Vit:
нужно было годами пахать
нужно было годами пахать
Я жил тогда Виталий и могу сказать годы пахоты не были гарантией того, что ты станешь счастливым владельцем чего нибудь. Сейчас имея деньги, ты идёшь и покупаешь допустим автомобиль. Тогда нет, накопив 7000 рублей на Москвич или 8000 рублей на "копейку" ты должен был встать в очередь на машину и может быть лет через 10 ты ,счастливый шёл в магазин "Тулпар" с драгоценным квиточком и тебе выгоняли мечту. У меня дядя купил "копейку" за 8000 рублей. тут же возле магазина ему предложили 13000 рублей , но он не продал. Телевизоры и холодильники тоже по талонам были ,но там очередь быстро подходила, мотоцикл " Урал2 всего пару годиков подождать надо было, остальные мотоциклы кажется без очереди.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 08.12.23 - 11:43
Цитата:
Про Таджикистан, ехал в купе в начале нулевых с одним таджиком-врачом, с боевым опытом(не воевал, работал в фронтовом госпитале) ездил устраиваться в Россию, врачом не взяли, пытается устроиться в Алматы. Так вот тогда он говорил, что его тесть академик АМН Таджикистана получает персональную пенсию 7 долларов, поэтому он и ездил по миру устраиваться на работу. Сейчас наверное зарплаты и пенсии у них поднялись, но не настолько, чтобы не искать заработок в другой стране. при этом я говорю.зато еда у вас наверное дешёвая. так он сказал цены не сильно от наших отличаются.
Vit:
Уже весь Таджикистан
Уже весь Таджикистан
Про Таджикистан, ехал в купе в начале нулевых с одним таджиком-врачом, с боевым опытом(не воевал, работал в фронтовом госпитале) ездил устраиваться в Россию, врачом не взяли, пытается устроиться в Алматы. Так вот тогда он говорил, что его тесть академик АМН Таджикистана получает персональную пенсию 7 долларов, поэтому он и ездил по миру устраиваться на работу. Сейчас наверное зарплаты и пенсии у них поднялись, но не настолько, чтобы не искать заработок в другой стране. при этом я говорю.зато еда у вас наверное дешёвая. так он сказал цены не сильно от наших отличаются.
(Пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 14486
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 08.12.23 - 11:52
Цитата:
ну да ограничения по продаже яхт российским олигархам, запрет кока колы и уход сони плестешн с рынка)))
запад думал что россия супер цивилизованная европеизированная страна где жители живут в таком достатке и комфорте что отмена макдонольдса и плейстешн должно было вывести миллионы горожан из среднего класса на улицы против путина
а оказалось что россияне и не знали что у них есть макдонольдс вообще а плейстйшн они на картинках видели))
европейцы такие европейцы) все по себе меряют людей) Цитата:
тот же вопрос я отцу задал
у тебя телик есть? есть
машина есть? есть
и?
он отвечает- остался бы ссср сейчас у меня это и сейчас было бы к 60 годам
прям великое счастье)
я сказал ну вон ссср в северной корее остался как-то не у всех людей там машины и телики есть а свой холодильник еще в нулевых считался роскошью.Цитата:
ты не интернет мониторь а выйди с людьми пообщайся
в интернете тебе фокус внимания сбивают упорно насаждая определённую мысль что у нас тут нацисты якобы все как якобы все украинцы нацисты(понятно кто эту мысль тут продвигает?)
а на улицу выдйешь-мир,дружба,жвачка сплошная
таноми52:
Россия выдержала 13 000 санкционных ограничений!!! Какая ещё страна на это способна?
Россия выдержала 13 000 санкционных ограничений!!! Какая ещё страна на это способна?
ну да ограничения по продаже яхт российским олигархам, запрет кока колы и уход сони плестешн с рынка)))
запад думал что россия супер цивилизованная европеизированная страна где жители живут в таком достатке и комфорте что отмена макдонольдса и плейстешн должно было вывести миллионы горожан из среднего класса на улицы против путина
а оказалось что россияне и не знали что у них есть макдонольдс вообще а плейстйшн они на картинках видели))
европейцы такие европейцы) все по себе меряют людей) Цитата:
Vit:
Он хныкал что ему в СССР лучше и богаче жилось. Я, спросил у тебя автомобиль есть? Он сказал есть. Телевизор есть? Он ответил есть.
Он хныкал что ему в СССР лучше и богаче жилось. Я, спросил у тебя автомобиль есть? Он сказал есть. Телевизор есть? Он ответил есть.
тот же вопрос я отцу задал
у тебя телик есть? есть
машина есть? есть
и?
он отвечает- остался бы ссср сейчас у меня это и сейчас было бы к 60 годам
прям великое счастье)
я сказал ну вон ссср в северной корее остался как-то не у всех людей там машины и телики есть а свой холодильник еще в нулевых считался роскошью.Цитата:
Vit:
Я мониторю интернет, и меня очень беспокоит то что там говорят, пишут горячии головы.
Я мониторю интернет, и меня очень беспокоит то что там говорят, пишут горячии головы.
ты не интернет мониторь а выйди с людьми пообщайся
в интернете тебе фокус внимания сбивают упорно насаждая определённую мысль что у нас тут нацисты якобы все как якобы все украинцы нацисты(понятно кто эту мысль тут продвигает?)
а на улицу выдйешь-мир,дружба,жвачка сплошная
-
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