Re: "Хочу хотя бы раз ее обнять": усыновленный...

Отправлено: - 11:10

Не надо её искать. Только боль причинишь. Скажи спасибо что оказался в дет доме. Остался бы в Аркалыке врятли бы ты увидел Испанию. И мог путешествовать. Это как Юра Шатунов. Судьба подарила ему шанс.