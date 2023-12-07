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Всё, приехали! Эпизод I - Как Рудный встречает первые дни зимы
Всё, приехали! Эпизод I - Как Рудный встречает первые дни зимы
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 48143
Всё, приехали! Эпизод I - Как Рудный встречает первые дни зимы
Отправлено: 07.12.23 - 12:27
- Всё, приехали! – сказал водитель автобуса № 6, открыв двери посреди дороги на промзоне. Безуспешно нажимает какие-то кнопки. – Машина не заводится, – грустно и тихо выдохнул он, вжав голову в плечи в ожидании заслуженного ропота от пассажиров.
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Всё, приехали! Эпизод I - Как Рудный встречает первые дни зимы
Отправлено: 07.12.23 - 14:32
Цитата:
самый умный: Ох уж эти гражданские журналисты...Вобще не понимаю . Я тоже иногда, ну пусть редко но езжу. Сажусь. И тихо молча еду. Выхожу плачу.. Молча выхожу. Я не понимаю почему и зачем ругатся с водителем?. И обратите внимание это женщины тут капризничают всё им не так.
Всё, приехали! Эпизод I - Как Рудный встречает первые дни зимы
Отправлено: 07.12.23 - 14:34
Одна красивая девушка решила организовать ОПГ. И там женщинам мозг промывает что все плохие. И назвала свою банду, мужчины плохие а мы хорошие.)
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 5315
Re: Всё, приехали! Эпизод I - Как Рудный встречает первые дни...
Отправлено: 07.12.23 - 14:41
Цитата:
Странно: почему Президент не приехал - разбираться ??
С автобусом - чёрт с ним - не паны - дойдут пешком ( интересно - за проезд им деньги вернули и извинились ??? небольшие деньги - но это же их деньги), вот как бы КОЧЕГАРКА не замёрзла бы во второй раз или что там у них прошлой зимой было - трубы потекли??
Vit:
саляра замёрзла
саляра замёрзла
Странно: почему Президент не приехал - разбираться ??
С автобусом - чёрт с ним - не паны - дойдут пешком ( интересно - за проезд им деньги вернули и извинились ??? небольшие деньги - но это же их деньги), вот как бы КОЧЕГАРКА не замёрзла бы во второй раз или что там у них прошлой зимой было - трубы потекли??
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 34167
Re: Всё, приехали! Эпизод I - Как Рудный встречает первые дни...
Отправлено: 07.12.23 - 15:30
Главно рабочие автобусы ползут, и то ладно
М
(Пользователи)
- Регистрация:
- 29.04.10
- Сообщений:
- 38
Re: Всё, приехали! Эпизод I - Как Рудный встречает первые дни...
Отправлено: 07.12.23 - 16:51
Прекрасно написано, хоть я и не согласен.
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 3596
Re: Всё, приехали! Эпизод I - Как Рудный встречает первые дни...
Отправлено: 07.12.23 - 18:04
Цитата:
А что там возвращать? Там , кроме территории после смерти Малика Баекеновича не осталось. Да и с какой стати, что из приватизированного в те годы вернулось в госсобственность? Может ССГПО?
Сабыр:
не продать назад в гос собст
не продать назад в гос собст
А что там возвращать? Там , кроме территории после смерти Малика Баекеновича не осталось. Да и с какой стати, что из приватизированного в те годы вернулось в госсобственность? Может ССГПО?
Re: Всё, приехали! Эпизод I - Как Рудный встречает первые дни...
Отправлено: 07.12.23 - 20:31
Цитата:
Ещё как замерзает,сегодня возле рудного два автобуса отогревали,ещё по трассе видел дизели стояли .
Цитата:
Да,я купил такую хрень антигель называется,читаю инструкцию,нужно тёплый антигель влить в солярку не ниже 0 градусов,вот где её взять с плюсовой температурой на Азс когда на улице -25?
Получается нужно набрать канистры или бочки с солярой отвезти их в тёплый бокс ,там они должны нагреться до плюсовой температуры и только потом добавлять антигель,вообщем бесполезная штука.Сегодня залил на мунае по 450 зимнюю и поехал
Vit:
Если саляра замёрзла то виноват не механик а директор - жадина. У нас каз Мун саляра минус 15. Теоритически щас она не могла замёрзнуть
Если саляра замёрзла то виноват не механик а директор - жадина. У нас каз Мун саляра минус 15. Теоритически щас она не могла замёрзнуть
Ещё как замерзает,сегодня возле рудного два автобуса отогревали,ещё по трассе видел дизели стояли .
Цитата:
Vit:
Ваще есть разные приблуды что б она незамерзала даже в минус 30 но.
Ваще есть разные приблуды что б она незамерзала даже в минус 30 но.
Да,я купил такую хрень антигель называется,читаю инструкцию,нужно тёплый антигель влить в солярку не ниже 0 градусов,вот где её взять с плюсовой температурой на Азс когда на улице -25?
Получается нужно набрать канистры или бочки с солярой отвезти их в тёплый бокс ,там они должны нагреться до плюсовой температуры и только потом добавлять антигель,вообщем бесполезная штука.Сегодня залил на мунае по 450 зимнюю и поехал
Всё, приехали! Эпизод I - Как Рудный встречает первые дни зимы
Отправлено: 07.12.23 - 20:36
Цитата:
Ну прям порадовали вы меня своими умозаключениями,как можно быть таким наивным,во первых механик в автопарке сейчас это сам водитель ибо никто лучше его не знает свою технику на которой он работает.
Во вторых ни водитель ни механик не знает что может случиться с машиной в дороге,а случится может всё что угодно.
Alehander:
Но для этого существуют на предприятии механик который выпускает транспорт на линию. Даёт заключение что и транспорт и водитель готовы оказать услугу.
Но для этого существуют на предприятии механик который выпускает транспорт на линию. Даёт заключение что и транспорт и водитель готовы оказать услугу.
Ну прям порадовали вы меня своими умозаключениями,как можно быть таким наивным,во первых механик в автопарке сейчас это сам водитель ибо никто лучше его не знает свою технику на которой он работает.
Во вторых ни водитель ни механик не знает что может случиться с машиной в дороге,а случится может всё что угодно.
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 5315
Re: Всё, приехали! Эпизод I - Как Рудный встречает первые дни...
Отправлено: 07.12.23 - 21:01
Цитата:
Ещё это зависит от конструктивных особенностей двигателя и системы питания: - на "Бюллер" (чистый канадец) в октябре на зяби, при температуре максимум -5 атырауская не идёт, парафин гепсом всё забивает и мотор глохнет; - на "Кировец", МТЗ и прочую советскую технику зимой для очистки дорог и для транспортных работ внутри деревни заливаем ту же атыраускую солярку и в -15-20 прекрасно работает: правда если температура уже ниже чем -20 и если рейс за пределы села, уже нужна или павлодарка или зимняя- в баке каша из этого атырауского парафина.
Vit:
Теоритически щас она не могла замёрзнуть.
Теоритически щас она не могла замёрзнуть.
Ещё это зависит от конструктивных особенностей двигателя и системы питания: - на "Бюллер" (чистый канадец) в октябре на зяби, при температуре максимум -5 атырауская не идёт, парафин гепсом всё забивает и мотор глохнет; - на "Кировец", МТЗ и прочую советскую технику зимой для очистки дорог и для транспортных работ внутри деревни заливаем ту же атыраускую солярку и в -15-20 прекрасно работает: правда если температура уже ниже чем -20 и если рейс за пределы села, уже нужна или павлодарка или зимняя- в баке каша из этого атырауского парафина.
Всё, приехали! Эпизод I - Как Рудный встречает первые дни зимы
Отправлено: 07.12.23 - 21:11
Цитата:
Добринцофф: ЭпизодСтранно. По идее не должно а насчёт антигеля. То я имел ввиду другое. Не антигель а заборник с подогревом. .
К
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 23.04.23
- Сообщений:
- 339
Всё, приехали! Эпизод I - Как Рудный встречает первые дни зимы
Отправлено: 08.12.23 - 01:34
ну а кто ж в автобус зимнюю нальёт за 450 тенге?! льют нашу, отечественную (и в этом месте полагается сиять от почтительного благолепия и гордости). с пределом фильтруемости -16...-18С. на улице - 28С. а на 10 градусов антигель текучесть не улучшает. бензин может ещё и сможет помочь, если все рекомендованные 20% налить.
какая впереди красота ожидает, загляденье!
а зимняя есть, да. российская!! из славного города орск!! а прежде была из нижнекамска, а до этого из башкирии (по-моему из уфы, но могу ошибаться)
у нас же видимо кто-то принял сильное волевое решение что "зима не будет...больше никогда" и морозов ниже 15 соответственно тоже, поэтому зимнее топливо не делают.
спросил сегодня у директора почем наши машины в россии зимним диз.топливом заправляются...по 309 тенге. а нашим азс и. нпз, говорит, есть у меня в подарок леденцы на палочке.
вот так вот. а вы о каком-то вшивом рудном. тут во всей стране не очень чтобы очень, точнее совсем никак.
какая впереди красота ожидает, загляденье!
а зимняя есть, да. российская!! из славного города орск!! а прежде была из нижнекамска, а до этого из башкирии (по-моему из уфы, но могу ошибаться)
у нас же видимо кто-то принял сильное волевое решение что "зима не будет...больше никогда" и морозов ниже 15 соответственно тоже, поэтому зимнее топливо не делают.
спросил сегодня у директора почем наши машины в россии зимним диз.топливом заправляются...по 309 тенге. а нашим азс и. нпз, говорит, есть у меня в подарок леденцы на палочке.
вот так вот. а вы о каком-то вшивом рудном. тут во всей стране не очень чтобы очень, точнее совсем никак.
Всё, приехали! Эпизод I - Как Рудный встречает первые дни зимы
Отправлено: 08.12.23 - 07:43
Цитата:
ВЫ имеете ввиду бензин смешать с соляркой,так я пробовал в автономку лить 50\50 в сильные морозы она не смешивается,бензин отдельно парафин отдельно.
Карачун:
бензин может ещё и сможет помочь, если все рекомендованные 20% налить.
бензин может ещё и сможет помочь, если все рекомендованные 20% налить.
ВЫ имеете ввиду бензин смешать с соляркой,так я пробовал в автономку лить 50\50 в сильные морозы она не смешивается,бензин отдельно парафин отдельно.
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