Отправлено: - 20:31

Vit:

Если саляра замёрзла то виноват не механик а директор - жадина. У нас каз Мун саляра минус 15. Теоритически щас она не могла замёрзнуть

Vit:

Ваще есть разные приблуды что б она незамерзала даже в минус 30 но.

Цитата:Ещё как замерзает,сегодня возле рудного два автобуса отогревали,ещё по трассе видел дизели стояли .Цитата:Да,я купил такую хрень антигель называется,читаю инструкцию,нужно тёплый антигель влить в солярку не ниже 0 градусов,вот где её взять с плюсовой температурой на Азс когда на улице -25?Получается нужно набрать канистры или бочки с солярой отвезти их в тёплый бокс ,там они должны нагреться до плюсовой температуры и только потом добавлять антигель,вообщем бесполезная штука.Сегодня залил на мунае по 450 зимнюю и поехал