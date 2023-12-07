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≡ Льготная программа для МСБ: автомобили и спецтехника в лизинг
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48143
Льготная программа для МСБ: автомобили и спецтехника в лизинг
Отправлено: 07.12.23 - 22:22
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Финансовый лизинг от фонда «Даму» и дочерней компании АО «Банк ЦентрКредит» – Center Leasing. Срок лизинга – до 84 месяцев, сумма финансирования – до 500 млн тенге. Ставка ГЭСВ – от 19,8% годовых, с учетом субсидий, конечная ставка для заемщика от 5%.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
5315
Re: Льготная программа для МСБ: автомобили и спецтехника в...
Отправлено: 07.12.23 - 22:22
#1
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Никогда не понимал: - зачем платить 19% , потом государство платит тебе 14% , ты перечисляешь эти 14 % частнику - по пути кормя всех ПРИСОСАВШИХ.

Нельзя ли сразу бизнесу оформить под 5 % , без посредников и банкиров-могильных червей присосавших к фермерам ?? И денег меньше будет крутиться не разгоняя инфляцию и проще будет вести финансовые дела и многочисленных "прокладок" станет меньше. Или это КОМУ то невыгодно ??
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b
§ bgb
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.05.12
Сообщений:
4421
Re: Льготная программа для МСБ: автомобили и спецтехника в...
Отправлено: 08.12.23 - 02:27
#2
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А еще надо убрать утильсбор!
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