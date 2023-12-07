Re: Льготная программа для МСБ: автомобили и спецтехника в...

Отправлено: - 22:22

Никогда не понимал: - зачем платить 19% , потом государство платит тебе 14% , ты перечисляешь эти 14 % частнику - по пути кормя всех ПРИСОСАВШИХ.



Нельзя ли сразу бизнесу оформить под 5 % , без посредников и банкиров-могильных червей присосавших к фермерам ?? И денег меньше будет крутиться не разгоняя инфляцию и проще будет вести финансовые дела и многочисленных "прокладок" станет меньше. Или это КОМУ то невыгодно ??