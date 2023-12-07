Отправлено: - 21:12

azlk:

а кто у нас заинтересован в производстве, если человек откроет хоть какое-либо производство, сразу 40 проверяющих органов, и штрафы

Цитата:Вы в Казахстане проживаете? Такое можно встретить только в РФ и Белоруссии ..а в Костанае сразу 40 проверяющих..и вообще про проверяющих впервые слышу...что то вы попутали тут...