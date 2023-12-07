Re: Живите в доме - и не рухнет дом - Давно пустующий первый...

Отправлено: - 00:01

Цитата://Все разводят руками, говорят, не можем давить на бизнес,//



Видать кишка ТОНКА у властей как и у областных так и городских против этих Жайляубаевых. Бояться они их, поэтому НИЧЕГО не могут поделать.



Кстати мечеть Жайляубай-ата, возле "смерть колхозника" не в честь их предка ??