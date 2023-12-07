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Живите в доме - и не рухнет дом - Давно пустующий первый этаж застройщик обещает переделать под квартиры. Но жильцы не верят
Живите в доме - и не рухнет дом - Давно пустующий первый этаж застройщик обещает переделать под квартиры. Но жильцы не верят
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