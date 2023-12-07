Отправлено: - 23:23

В кулуарах Сената вице-министра спросили о недавних случаях в Павлодаре, где учителей наказали за беременность восьмиклассницы, и в Караганде, где педагоги отправили домой школьницу с разбитой головой. Журналисты поинтересовались, может ли быть так, что учителя боятся увольнения и поэтому не хотят сообщать о подобных фактах.