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≡ Учителя боятся увольнения? Вице-министр высказался о происшествиях с детьми в школах
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48143
Учителя боятся увольнения? Вице-министр высказался о происшествиях с детьми в школах
Отправлено: 07.12.23 - 23:23
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В кулуарах Сената вице-министра спросили о недавних случаях в Павлодаре, где учителей наказали за беременность восьмиклассницы, и в Караганде, где педагоги отправили домой школьницу с разбитой головой. Журналисты поинтересовались, может ли быть так, что учителя боятся увольнения и поэтому не хотят сообщать о подобных фактах.
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§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
5315
Re: Учителя боятся увольнения? Вице-министр высказался о...
Отправлено: 07.12.23 - 23:23
#1
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Как может судить о школе и учителях человек-болашаковец НИ ДНЯ не проработавший в школе и не имеющий специальность учителя ( что типично для болашаковцев) ??
И эти люди занимаются казахским образованием ???? Далеко пойдём !!!
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