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≡ "Частный сектор может отказаться, а мы нет" - Облздрав придумал чем помочь пациентам отделения реабилитации в больнице Костаная, которое закрывают из-за нерентабельности
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48143
"Частный сектор может отказаться, а мы нет" - Облздрав придумал чем помочь пациентам отделения реабилитации в больнице Костаная, которое закрывают из-за нерентабельности
Отправлено: 07.12.23 - 20:12
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Отделение реабилитации для детей с инвалидностью работало с 2020 года в железнодорожной больнице. Предприятие частное, но помощь детям оказывали за счет государства. Тарифа оказалось недостаточно, чтобы покрыть расходы больницы. Поэтому с 1 января 2024 года отделение планируют закрыть.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
34167
Re: "Частный сектор может отказаться, а мы нет" -...
Отправлено: 07.12.23 - 20:12
#1
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Ну вообще то правильно с одной стороны, наши акимы или кто там думает, можно и поддержать..
Раз не хватает финансов у больницы, думаю тоже, зачем нам дети?
Пусть умирают, чего уж..
Главное же сэкономить немного деньжат, купить какие то яхты на западе, виллы..
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
5315
Re: "Частный сектор может отказаться, а мы нет" -...
Отправлено: 07.12.23 - 23:11
#2
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Цитата:
111:
Раз не хватает финансов у больницы,


Как нет денег ??

Дети - цветы жизни !!!
Пусть продадут пегасов с моста - каждый вроде по 50 лямов; на тот год - не поменяют бордюры - ещё лямов 100; и ещё много чего можно наскрести с ненужных и амбициозных и коррупционных трат чиновников.
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