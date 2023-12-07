Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
"Частный сектор может отказаться, а мы нет" - Облздрав придумал чем помочь пациентам отделения реабилитации в больнице Костаная, которое закрывают из-за нерентабельности
"Частный сектор может отказаться, а мы нет" - Облздрав придумал чем помочь пациентам отделения реабилитации в больнице Костаная, которое закрывают из-за нерентабельности
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 18, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 18
|Зарегистрированные пользователи: Нет
|Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать