Re: "Частный сектор может отказаться, а мы нет" -...

Отправлено: - 20:12

Ну вообще то правильно с одной стороны, наши акимы или кто там думает, можно и поддержать..

Раз не хватает финансов у больницы, думаю тоже, зачем нам дети?

Пусть умирают, чего уж..

Главное же сэкономить немного деньжат, купить какие то яхты на западе, виллы..