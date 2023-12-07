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≡ Костанайский спортсмен завоевал золото на чемпионате мира по MMA в Албании
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48142
Костанайский спортсмен завоевал золото на чемпионате мира по MMA в Албании
Отправлено: 07.12.23 - 21:50
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Чемпионат мира по смешанным единоборствам среди молодежи и взрослых проходил с 19 ноября по 25 ноября в столице Албании - городе Тирана. В нем приняли участие 562 бойцов из 48 стран мира. Казахстан представляли 39 спортсменов.
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
2848
Re: Костанайский спортсмен завоевал золото на чемпионате мира по...
Отправлено: 07.12.23 - 21:50
#1
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Молодец - поздравляю, уважуха. Есть чем и кем гордится Казахстану!
Не то, что какие то порнографические соундтреки переделывать. :lol:
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