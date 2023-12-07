Отправлено: - 14:47

Змея Подколодная:

Цитата:Из личных приключений. Продавщицу снял на раз. Был не трезвый) вечер был сумасшедший и прекрасный , я так давно не отдыхал . Не я не хвалюсь. Но мне понравилось. Вот с этим у меня проблемы. Малолетку на раз сказкой беру. А вот с врозлой женщиной у меня проблемы. Капризничают! Опытные. За раз их не возмешь.) но я стараюсь. Учусь)