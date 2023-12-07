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≡ Флуд и оффтопик (часть 7)
 
 
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
13720
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 07.12.23 - 14:47
#14026
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Цитата:
Змея Подколодная:
Из личных приключений. Продавщицу снял на раз. Был не трезвый) вечер был сумасшедший и прекрасный , я так давно не отдыхал . Не я не хвалюсь. Но мне понравилось. Вот с этим у меня проблемы. Малолетку на раз сказкой беру. А вот с врозлой женщиной у меня проблемы. Капризничают! Опытные. За раз их не возмешь.) но я стараюсь. Учусь)
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
3268
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 07.12.23 - 15:09
#14027
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Цитата:
Vit:
Малолетку на раз сказкой беру. А вот с врозлой женщиной у меня проблемы. Капризничают! Опытные.


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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
34167
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 07.12.23 - 16:07
#14028
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Русские патриоты, в своей красе


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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
34167
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 07.12.23 - 16:16
#14029
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Настоящее чудо с нашим президентом


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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
34167
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 07.12.23 - 16:20
#14030
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Цитата:
Змея Подколодная:
В Подмосковье обнаружили тело экс-депутата Верховной Рады Ильи Кивы.

Русских Z-патриотов интересуют какие то предатели Украины, которых они постоянно помнят и знают, но им абсолютно плевать на русских детей, которые убивают друг друга.
Парадокс..


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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
34167
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 07.12.23 - 16:25
#14031
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Патриотам интересен какой то Кива з Украины



Но не собственно русские дети, как эта Алина




В этом всё безумие русского патриотизма..
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
26127
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 07.12.23 - 16:37
#14032
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Достали - девочку... :-o
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A
* ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
5311
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 07.12.23 - 20:43
#14033
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Цитата:
Vit:
Продавщицу снял на раз.


Наш человек !!!

quote]Vit:
вот с врозлой женщиной

С ними лучше: - опытнее и поговорить можно.
Профайл
A
* ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
5311
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 07.12.23 - 20:44
#14034
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Цитата:
111:
Настоящее чудо


Промазал по мячу или промазал по воротам ????
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A
* ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
5311
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 07.12.23 - 20:47
#14035
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Цитата:
111:
какой то Кива з Украины


Однажды предавший - будет предавать всю жизнь. Их нигде не любят: - ни в России, ни в Украине, нигде.
Просто пользуются их услугами.
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Змея Подколодная
§ Змея Подколодная
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.07.13
Сообщений:
1687
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 07.12.23 - 20:59
#14036
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Цитата:
Прекрасные новости с Артемовска от 106 дивизии ВДВ. Вот что пишут парни: У н.п Веселое 51 полк нашей дивизии толкнулся на 2км вперед. Взято с ДЕСЯТОК опорных пунктов. У Клещеевки 119 полк и смежные подразделения подошел к опорнику на высоте, если возьмём то Клещеевка полностью наша и дорога на Часовый Яр под контролем. Слава ВДВ!


Ждем новостей от Вожака.
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Змея Подколодная
§ Змея Подколодная
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.07.13
Сообщений:
1687
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 07.12.23 - 21:15
#14037
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Цитата:
Русские патриоты, в своей красе


Смотрели, как Владимира Владимировича встретили в ОАЭ ? Поговаривают, что штайнмайер до сих пор у трапа самолета стоит))))

:lol: :lol: :lol:
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electro
§ electro
(Пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
1166
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 07.12.23 - 21:21
#14038
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saba
поизучайте вопрос
где-то с наполеона
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electro
§ electro
(Пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
1166
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 07.12.23 - 21:22
#14039
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111
прекращай, а то также кончишь
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
3596
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 07.12.23 - 21:24
#14040
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Цитата:
Змея Подколодная:
Владимира Владимировича встретили в ОАЭ

Ну да! Арабы сейчас очень Путина уважают, после встречи делегации ХАМАС в Кремле. Только почему он на саммит БРИКС то не поехал? Всё же таки побаивается МУС, ЮАР то подписало Римский статут, а ОАЭ и Саудовская Аравия нет. Кстати отдыхающему Штайнмайеру весь мир открыт. Куда захотел,туда поехал.Красота!! А вот Путину либо в сопровождении истребителей, либо на танках в другие страны можно ездить.
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