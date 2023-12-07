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Флуд и оффтопик (часть 7)
Флуд и оффтопик (часть 7)
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 09.02.12
- Сообщений:
- 13720
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 07.12.23 - 14:47
Цитата:
Змея Подколодная:Из личных приключений. Продавщицу снял на раз. Был не трезвый) вечер был сумасшедший и прекрасный , я так давно не отдыхал . Не я не хвалюсь. Но мне понравилось. Вот с этим у меня проблемы. Малолетку на раз сказкой беру. А вот с врозлой женщиной у меня проблемы. Капризничают! Опытные. За раз их не возмешь.) но я стараюсь. Учусь)
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Кустанай
- Регистрация:
- 25.11.16
- Сообщений:
- 3268
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 07.12.23 - 15:09
Цитата:
Vit:
Малолетку на раз сказкой беру. А вот с врозлой женщиной у меня проблемы. Капризничают! Опытные.
Малолетку на раз сказкой беру. А вот с врозлой женщиной у меня проблемы. Капризничают! Опытные.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 07.12.23 - 16:07
Русские патриоты, в своей красе
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 07.12.23 - 16:16
Настоящее чудо с нашим президентом
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 07.12.23 - 16:20
Цитата:
Русских Z-патриотов интересуют какие то предатели Украины, которых они постоянно помнят и знают, но им абсолютно плевать на русских детей, которые убивают друг друга.
Парадокс..
Змея Подколодная:
В Подмосковье обнаружили тело экс-депутата Верховной Рады Ильи Кивы.
В Подмосковье обнаружили тело экс-депутата Верховной Рады Ильи Кивы.
Русских Z-патриотов интересуют какие то предатели Украины, которых они постоянно помнят и знают, но им абсолютно плевать на русских детей, которые убивают друг друга.
Парадокс..
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 07.12.23 - 16:25
Патриотам интересен какой то Кива з Украины
Но не собственно русские дети, как эта Алина
В этом всё безумие русского патриотизма..
Но не собственно русские дети, как эта Алина
В этом всё безумие русского патриотизма..
(Уважаемые пользователи)
- Откуда:
- Германия
- Регистрация:
- 31.07.10
- Сообщений:
- 26127
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 07.12.23 - 16:37
Достали - девочку...
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 07.12.23 - 20:43
Цитата:
Наш человек !!!
quote]Vit:
вот с врозлой женщиной
С ними лучше: - опытнее и поговорить можно.
Vit:
Продавщицу снял на раз.
Продавщицу снял на раз.
Наш человек !!!
quote]Vit:
вот с врозлой женщиной
С ними лучше: - опытнее и поговорить можно.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 07.12.23 - 20:44
Цитата:
Промазал по мячу или промазал по воротам ????
111:
Настоящее чудо
Настоящее чудо
Промазал по мячу или промазал по воротам ????
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 07.12.23 - 20:47
Цитата:
Однажды предавший - будет предавать всю жизнь. Их нигде не любят: - ни в России, ни в Украине, нигде.
Просто пользуются их услугами.
111:
какой то Кива з Украины
какой то Кива з Украины
Однажды предавший - будет предавать всю жизнь. Их нигде не любят: - ни в России, ни в Украине, нигде.
Просто пользуются их услугами.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 07.12.23 - 20:59
Цитата:
Ждем новостей от Вожака.
Прекрасные новости с Артемовска от 106 дивизии ВДВ. Вот что пишут парни: У н.п Веселое 51 полк нашей дивизии толкнулся на 2км вперед. Взято с ДЕСЯТОК опорных пунктов. У Клещеевки 119 полк и смежные подразделения подошел к опорнику на высоте, если возьмём то Клещеевка полностью наша и дорога на Часовый Яр под контролем. Слава ВДВ!
Ждем новостей от Вожака.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 07.12.23 - 21:15
Цитата:
Смотрели, как Владимира Владимировича встретили в ОАЭ ? Поговаривают, что штайнмайер до сих пор у трапа самолета стоит))))
Русские патриоты, в своей красе
Смотрели, как Владимира Владимировича встретили в ОАЭ ? Поговаривают, что штайнмайер до сих пор у трапа самолета стоит))))
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 07.12.23 - 21:21
saba
поизучайте вопрос
где-то с наполеона
поизучайте вопрос
где-то с наполеона
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 07.12.23 - 21:22
111
прекращай, а то также кончишь
прекращай, а то также кончишь
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 3596
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 07.12.23 - 21:24
Цитата:
Ну да! Арабы сейчас очень Путина уважают, после встречи делегации ХАМАС в Кремле. Только почему он на саммит БРИКС то не поехал? Всё же таки побаивается МУС, ЮАР то подписало Римский статут, а ОАЭ и Саудовская Аравия нет. Кстати отдыхающему Штайнмайеру весь мир открыт. Куда захотел,туда поехал.Красота!! А вот Путину либо в сопровождении истребителей, либо на танках в другие страны можно ездить.
Змея Подколодная:
Владимира Владимировича встретили в ОАЭ
Владимира Владимировича встретили в ОАЭ
Ну да! Арабы сейчас очень Путина уважают, после встречи делегации ХАМАС в Кремле. Только почему он на саммит БРИКС то не поехал? Всё же таки побаивается МУС, ЮАР то подписало Римский статут, а ОАЭ и Саудовская Аравия нет. Кстати отдыхающему Штайнмайеру весь мир открыт. Куда захотел,туда поехал.Красота!! А вот Путину либо в сопровождении истребителей, либо на танках в другие страны можно ездить.
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