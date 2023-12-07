Отправлено: - 14:41

Vit:

саляра замёрзла

Цитата:Странно: почему Президент не приехал - разбираться ??С автобусом - чёрт с ним - не паны - дойдут пешком ( интересно - за проезд им деньги вернули и извинились ??? небольшие деньги - но это же их деньги), вот как бы КОЧЕГАРКА не замёрзла бы во второй раз или что там у них прошлой зимой было - трубы потекли??