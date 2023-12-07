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≡ Всё, приехали! Эпизод I - Как Рудный встречает первые дни зимы
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48139
Всё, приехали! Эпизод I - Как Рудный встречает первые дни зимы
Отправлено: 07.12.23 - 12:27
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- Всё, приехали! – сказал водитель автобуса № 6, открыв двери посреди дороги на промзоне. Безуспешно нажимает какие-то кнопки. – Машина не заводится, – грустно и тихо выдохнул он, вжав голову в плечи в ожидании заслуженного ропота от пассажиров.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
13719
Всё, приехали! Эпизод I - Как Рудный встречает первые дни зимы
Отправлено: 07.12.23 - 14:32
#15
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Цитата:
самый умный: Ох уж эти гражданские журналисты...
Вобще не понимаю . Я тоже иногда, ну пусть редко но езжу. Сажусь. И тихо молча еду. Выхожу плачу.. Молча выхожу. Я не понимаю почему и зачем ругатся с водителем?. И обратите внимание это женщины тут капризничают всё им не так.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
13719
Всё, приехали! Эпизод I - Как Рудный встречает первые дни зимы
Отправлено: 07.12.23 - 14:34
#16
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Одна красивая девушка решила организовать ОПГ. И там женщинам мозг промывает что все плохие. И назвала свою банду, мужчины плохие а мы хорошие.)
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
5303
Re: Всё, приехали! Эпизод I - Как Рудный встречает первые дни...
Отправлено: 07.12.23 - 14:41
#17
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Цитата:
Vit:
саляра замёрзла


Странно: почему Президент не приехал - разбираться ??

С автобусом - чёрт с ним - не паны - дойдут пешком ( интересно - за проезд им деньги вернули и извинились ??? небольшие деньги - но это же их деньги), вот как бы КОЧЕГАРКА не замёрзла бы во второй раз или что там у них прошлой зимой было - трубы потекли??
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
34166
Re: Всё, приехали! Эпизод I - Как Рудный встречает первые дни...
Отправлено: 07.12.23 - 15:30
#18
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Главно рабочие автобусы ползут, и то ладно
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