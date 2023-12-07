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≡ Живите в доме - и не рухнет дом - Давно пустующий первый этаж застройщик обещает переделать под квартиры. Но жильцы не верят
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48139
Живите в доме - и не рухнет дом - Давно пустующий первый этаж застройщик обещает переделать под квартиры. Но жильцы не верят
Отправлено: 07.12.23 - 15:26
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Нынешней осенью акимат Костаная озаботился судьбой брошенных помещений в городе, особенно в многоэтажных домах. Опасно же - бомжи могут бог знает что устроить, опять же холод лютый зимой, страдают жильцы вторых этажей. Первой проблемой было найти собственников, второй - понудить их что-то предпринять. На этой волне в «НГ» поступило обращение от жильцов дома по ул. Маяковского, 116 «А».
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
34166
Re: Живите в доме - и не рухнет дом - Давно пустующий первый...
Отправлено: 07.12.23 - 15:26
#1
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Когда то давно, любовался этим домом и завидовал жильцам..
Сколько лет назад, не помню.
А что, лифт предусмотрен для 6ти этажки?
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