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Нынешней осенью акимат Костаная озаботился судьбой брошенных помещений в городе, особенно в многоэтажных домах. Опасно же - бомжи могут бог знает что устроить, опять же холод лютый зимой, страдают жильцы вторых этажей. Первой проблемой было найти собственников, второй - понудить их что-то предпринять. На этой волне в «НГ» поступило обращение от жильцов дома по ул. Маяковского, 116 «А».