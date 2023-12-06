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≡ «Созидайте, а не разрушайте!» - Против застройки северной части Костаная протестуют местные жители
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48139
«Созидайте, а не разрушайте!» - Против застройки северной части Костаная протестуют местные жители
Отправлено: 06.12.23 - 20:13
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Около 40 человек собрались сегодня возле дома № 1 по ул. 2-я Цветочная. Они узнали, что по разрабатываемому проекту детальной планировки (ПДП) их участки отходят под строительство поликлиники и детсада.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
34166
Re: «Созидайте, а не разрушайте!» - Против застройки северной...
Отправлено: 06.12.23 - 20:13
#1
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Бизнесмены как Орки, нападают большими группами то с одной стороны, то с другой, ищут слабые места..
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
5303
Re: «Созидайте, а не разрушайте!» - Против застройки северной...
Отправлено: 06.12.23 - 21:03
#2
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Цитата://Как может наше правительство допустить,//

Не правительство, им я думаю ПО БАРАБАНУ- они даже об этом ни сном ни духом, а АКИМ области.
При Архимеде об этом вообще речь не шла: - речь шла о стройках ВШИРЬ; как пришёл другой аким, Кумар, речь пошла о ЦЕНТРЕ города и ВВЫСЬ.
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s
§ soldat pv
(Пользователи)
Регистрация:
11.01.23
Сообщений:
575
Re: «Созидайте, а не разрушайте!» - Против застройки северной...
Отправлено: 06.12.23 - 22:55
#3
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111 Прям ,как некоторые судяться!!!
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р
§ родом из Шанхая2022
(Пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
701
Re: «Созидайте, а не разрушайте!» - Против застройки северной...
Отправлено: 06.12.23 - 23:09
#4
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......у нас многовекторная политика и вектор сдвинулся в данный момент в сторону застройки всего и вся где только можно и не можно,а можно у нас в ПЧСТРе что то построить хоть небоскрёб строй или в низ вода далеко :-P :-P :-P
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
13719
Re: «Созидайте, а не разрушайте!» - Против застройки северной...
Отправлено: 07.12.23 - 08:36
#5
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Цитата:
ACROS:
а АКИМ области.

Я так немножко знаю коего из бизнесменов. в кокчетаве. Они мне сказали мы вам сочувствуем. Нашего акима к вам перевели.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
3594
Re: «Созидайте, а не разрушайте!» - Против застройки северной...
Отправлено: 07.12.23 - 10:00
#6
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Цитата:
ACROS:
ЦЕНТРЕ города

Так это не центр, это окраина КСК
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
3594
Re: «Созидайте, а не разрушайте!» - Против застройки северной...
Отправлено: 07.12.23 - 10:03
#7
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Наверное центр города, как бы не возмущались жители всё таки будет многоэтажным,никуда от этого не деться, но в этом районе мне кажется дебаты преждевременны, хотя город у нас небольшой, если разрастётся глядишь и это центром станет.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
3594
Re: «Созидайте, а не разрушайте!» - Против застройки северной...
Отправлено: 07.12.23 - 10:06
#8
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Цитата:
Vit:
Нашего акима к вам перевели.

Обманывают, он не у них был , а в СКО. Хотя из Петропавловска такие же речи ведутся. Но вообще это наш кадр, по моему Сарыкольский или скорее Урицкий по году своего рождения.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
34166
Re: «Созидайте, а не разрушайте!» - Против застройки северной...
Отправлено: 07.12.23 - 10:29
#9
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Раньше хоть какие то понятия были у предпринимателей..


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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
13719
Re: «Созидайте, а не разрушайте!» - Против застройки северной...
Отправлено: 07.12.23 - 15:13
#10
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Цитата:
saba:

Сначало я подумал может правда моя память подвела Потом за гуглил. А нет вроде всё норм) значит я прав.
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