Re: "Корень зла начинается с семьи" - Методы борьбы с...

Отправлено: - 23:53

Должно быть финансирование в рамках госзаказа или, может, управление

Чтобы каждая женщина была в курсе, куда ей обратиться за помощью. Чтобы каждый ребенок знал, куда звонить. Это основная наша задача.



....хочу подчеркнуть вот этих два самых главных аспекта финансирование это жизненоважный источник без него никуда.



.....и второй аспект это звонок,номера телефонов распространить во всех средства массовой информации,провести с детьми разьяснительную работу в ситуации чтоб он смог сразу позванить в соответствующие органы и даже предлагаю чтобы дети информировали органы при семейных кофликтах родителей,и отправить сотрудников этих органов на стажировку в европу а лучше в германию там эта тема отработана,если муж наехал на свою бабу его изолируют от неё бабы и ему запрещают приблежатся к ней жене.