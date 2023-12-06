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Против заразы - только вакцина. Заболеваемость корью в Костанайской области резко выросла с начала декабря
Против заразы - только вакцина. Заболеваемость корью в Костанайской области резко выросла с начала декабря
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