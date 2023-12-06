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Ильяс:

Но безвольные врачи боролись с гриппом, и неизвестно сколько тогда людей умерло из-за этой борьбы.

Цитата:Несмотря на то, что доктора лечили его, пускали кровь и давали пить лекарства, он всё-таки выздоровел. — Война и мирно вообще говоря, прочитал статью и понял, они там все одного поля ягоды. отказники от прививок не владеют знаниями в биологии относительно принципов, на которых основана вакцинация.активно переубеждающие отказников гражданки не владеют знаниями в разделе биологии - генетике, согласно которой от осинки не родятся апельсинки.