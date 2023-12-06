НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Против заразы - только вакцина. Заболеваемость корью в Костанайской области резко выросла с начала декабря
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48136
Против заразы - только вакцина. Заболеваемость корью в Костанайской области резко выросла с начала декабря
Отправлено: 06.12.23 - 18:10
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В Костанайской области 145 человек больны корью, 5 детей на стационарном лечении. Об этом сообщила сегодня, 6 декабря, на брифинге в РСК заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля Гулим ДОСУМОВА.
Читать новость

Ильяс
§ Ильяс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.05.21
Сообщений:
494
Re: Против заразы - только вакцина. Заболеваемость корью в...
Отправлено: 06.12.23 - 18:10
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
До Ковида везде висели объявления о эпидемии Кори. Но безвольные врачи боролись с гриппом, и неизвестно сколько тогда людей умерло из-за этой борьбы.
Профайл
К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
338
Re: Против заразы - только вакцина. Заболеваемость корью в...
Отправлено: 07.12.23 - 00:21
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ильяс:
Но безвольные врачи боролись с гриппом, и неизвестно сколько тогда людей умерло из-за этой борьбы.

Несмотря на то, что доктора лечили его, пускали кровь и давали пить лекарства, он всё-таки выздоровел. — Война и мир
но вообще говоря, прочитал статью и понял, они там все одного поля ягоды. отказники от прививок не владеют знаниями в биологии относительно принципов, на которых основана вакцинация.
активно переубеждающие отказников гражданки не владеют знаниями в разделе биологии - генетике, согласно которой от осинки не родятся апельсинки.
Профайл
Эл-починно
§ Эл-починно
(Пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
2846
Re: Против заразы - только вакцина. Заболеваемость корью в...
Отправлено: 07.12.23 - 02:17
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я вот не пойму, вроде 21-ый век на дворе, а образованность людей куда то не в ту сторону пошла. Да при СССР и не спрашивали - прививали всех подряд от этой заразы. И как итог практически истребили, или даже окончательно истребили. Только вот благодаря таким по миру разъезжающим и не прививающимся, эта зараза сного вернулась в Казахстан. И с Яжемать против прививки, потамушта - потамушта, будет только распространятся. А ещё лет 80-ть и 22-ой век наступит. А люди (некоторые) так и будут жить в 16-ом, в лучшем случае, или верить всяким теориям заговора. 8-)
Профайл
Vit
* Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
13713
Re: Против заразы - только вакцина. Заболеваемость корью в...
Отправлено: 07.12.23 - 08:48
#4
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Карачун:

А вы знаите как у нас боролись с ковидом? В меня месяц кололи антибиотики. Месяц.! В инете почитайте что столько нельзя. Я должен был уже умереть. Побочные чувствую на себе маленькие буквы плывут. Плохо стал видеть. Ну далеко хорошо вижу могу любую надпись прочитать. А вот текст плохо стал. Приходится напригатся. до ковида было всё норм . Незнаю как с этим бороться. Витамины пью. Может поможет. Не хочу очки. Мне они не идут к лицу.
Профайл
юля елиссева
§ юля елиссева
(Пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
3192
Re: Против заразы - только вакцина. Заболеваемость корью в...
Отправлено: 07.12.23 - 11:43
#5
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мракобесие антпрививчников торжествует!
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 31, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 30
Зарегистрированные пользователи: Vit

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS