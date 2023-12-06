"Корень зла начинается с семьи" - Методы борьбы с бытовым насилием обсудили общественники и партийцы в Костанае. Что предлагают?
Отправлено: 06.12.23 - 12:32
Круглый стол организовала Народная партия, чтобы "поговорить о жизни без насилия не только к женщинам и мамам, но и к детям и пожилым людям". Забегая вперед, скажем, что победу участники увидели в развитой пропаганде среди детей. Читать новость
Должно быть финансирование в рамках госзаказа или, может, управление Чтобы каждая женщина была в курсе, куда ей обратиться за помощью. Чтобы каждый ребенок знал, куда звонить. Это основная наша задача.
....хочу подчеркнуть вот этих два самых главных аспекта финансирование это жизненоважный источник без него никуда.
.....и второй аспект это звонок,номера телефонов распространить во всех средства массовой информации,провести с детьми разьяснительную работу в ситуации чтоб он смог сразу позванить в соответствующие органы и даже предлагаю чтобы дети информировали органы при семейных кофликтах родителей,и отправить сотрудников этих органов на стажировку в европу а лучше в германию там эта тема отработана,если муж наехал на свою бабу его изолируют от неё бабы и ему запрещают приблежатся к ней жене.
' я так понял, что все эти люди собрались обсудить ситуацию в своих семьях. Ведь на фото практически все с обручальными кольцами, соответственно они стали жертвами насилия в семье, и обсуждают вопрос о профилактики в отношении своих мужей, и делятся опытом по противодействию бытового насилия. А если у них, в семье все хорошо, то как они могут обсуждать вопросы о которых они знают из телевизора или радио. или собрались чтоб собраться, типа новогоднего корпоратива.
Долго писал, поэтому сайт мой опус ликвидировал. Скажу проще. Классические казахские отношения между полами гораздо лучше. Аже, ата они всегда главные, по традиции аже уступает слово ата, он говорит в общем красивые слова всеми поддерживаемые. Аже даёт чёткие инструкции в жизни.Всё.
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