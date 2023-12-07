Отправлено: - 11:00

Змея Подколодная: А вы, Вит, прекратите выпивать. Ну или хотя бы закусывайте.

Цитата:Ок. Я имею законое право на свои выходные и выпить. И замете. Я свистю аккуратно, с толком.)