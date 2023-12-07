Когда Максаф с командой Марика изничтожали, хотя бы было интересно, а тут сплошь красный свет. Честно говоря и Змея провокационная. " Довоюй родной", странно как то звучит. У меня дед на настоящей войне воевал, защищал Родину на которую напали. Так мать рассказывала, письма писали: "Только живой домой приди". А тут "довоюй"
Змея Подколодная: Промка взята. Коксохим на очереди. Его позывной Вожак! Победа будет Zа ними.
Ну разрушили этот завод, разрушили до основания Авдеевку, Бахмут, Соледар, в котором сами русские пропагандисты нашли живущего только одного человека. Хромово. Разрушат и другие цветущие города. Всех донбасовцев отправили умирать за Путина, света нет, тепла нет, воды нет. Получка 10 тысяч рублей. Что русским даст чужая выжженая земля, за которую они сотнями тысяч погибают? За 8 лет уничтожили донецкую область, шахты. Теперь уничтожают остальное. За что русский мужик должен довоевать и погибнуть? Россия проиграла и жестко. До Киева дойти, это уже над Россией весь мир смеется. Это просто невозможно.. Это какое то безумие. Все разрушить до Киева, всех убить..
Змея Подколодная: Не давай вздохнуть, злому ворогу
Вот только заметьте Роберт Рождественский писал про войну настоящую, когда враг топчет родную землю. А у Вас ворог это простой украинец , который встал на защиту своей Родины. Бывший братский народ! Не надо извращать слова Великого поэта, приспосабливать к политической конъюнктуре, так как Вам выгодно.
Когда говорят по российскому ТВ уничтожили живую силу противника, для Вас это радость, а я каждый раз боюсь , а вдруг в это число попали мои воспитанники с Украины из п/л "Орлёнок". Почему то за российских своих воспитанников не боюсь, они все у меня были из богатых семей и отношения были ровные, а ребята из Украины были из простых семей, просто была программа по реабилитации Чернобыльской зоны и отношения были сердечные, разницу улавливаете?
И что Вит, кто хуже, местные, которые тебя сепаром обзывают..? Эк попёрло то Да кстати Змеюшка, можно ещё стихи Евгения Евтушенко привести: "Хотят ли русские войны". Видите ли в чём соль , это относится к русским, а не к тем , кто всегда "одобрямс". В конце концов ,когда Сталин умер страна рыдала, невзирая на то, что практически во всех семьях были репрессированные родственники.
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